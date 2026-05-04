เด็ก ภท.ซัด สส.ส้ม ขอโทษไม่พอกล่าวหากำนัน-ผญบ.เอี่ยวยาเสพติด ชี้ เป็น สส.รู้ดีต้องทำอย่างไร

“สส.ตราด ภูมิใจไทย” อัด “สส.ประชาชน” ขอโทษ ปมกล่าวหากำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พาดพิงเกี่ยวข้องยาเสพติดไม่พอ รับ ไม่สบายใจ บอก เป็น สส. รู้ดีต้องทำอย่างไร หลังทำผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญกำลังใจ
วันนี้ (4 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิชานนท์ อิงประสาร สส.ตราด พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงเครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 69 เหมารวมเป็นพวกค้ายาเสพติด ว่า ก่อนที่จะมาเป็น สส. ตนเคยเป็นกำนัน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด และเคยเป็นอุปนายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตราด ได้ฟังการอภิปรายดังกล่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจ มีพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน โทร.มาหาตน และพูดถึงการอภิปรายลักษณะนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เสียขวัญกำลังใจของพี่น้องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทั้งประเทศ ทั้งนี้ องค์กรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นองค์กรใหญ่ และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พวกเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดรับงานทุกกระทรวง ทบวง กรม และพวกเราไม่มีเงินเดือน มีเพียงค่าตอบแทน ตลอดเวลาที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ นายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเวลามีการประชุมประจำเดือน จะมีการตรวจสารเสพติดเป็นประจำ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ป้องกันและปราบปรามเรื่องยาเสพติด ตนในช่วงที่เป็นกำนันได้ออกปราบปรามยาเสพติดด้วย มีการนำจับการลักลอบผลยาในพื้นที่ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อพี่น้องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนต้องการกำลังใจในการทำงาน แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็กระทบต่อจิตใจ ซึ่งตนเข้าใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรดี เพราะตนเคยเป็นกำนันมีผู้ใต้บังคับบัญชา เราเป็นคอสิงห์ อีกทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อตั้งมาโดยในหลวงรัชกาลที่ 5
เมื่อถามว่า จะเรียกร้องให้รับผิดชอบอย่างไร นายพิชานนท์ กล่าวว่า พรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของ สส.ที่อภิปราย ควรจะต้องมีมาตรการในการรับผิดชอบเรื่องนี้ รวมถึงตัว สส.ที่เป็นผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย
เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคประชาชนออกแถลงการณ์เพียงพอหรือไม่ นายพิชานนท์ กล่าวว่า ส่วนตัวถ้าตนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคิดว่าไม่เพียงพอ วันนี้เรามาเป็น สส. ก่อนที่จะพูดอะไรไม่ว่าจะกระทบองค์กรไหนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร หรือแม้แต่ตัว สส.เองการจะพูดอะไรต้องพิจารณาให้ดีเพราะคำพูดเป็นนาย
“เป็น สส. การแสดงความรับผิดชอบท่านน่าจะรู้อยู่แก่ใจ เพราะถ้าส่วนตัวได้พูดอะไรออกไป แล้วผิดพลาดถึงขนาดนี้ทำให้เสียขวัญกำลังใจ ผมก็รู้ตัวเองดีว่าจะรับผิดชอบอย่างไร เราต้องเข้าใจหัวอก คนเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผมเข้าใจดี ตอนที่มีเหตุประทะระหว่างไทยกัมพูชาถ้าใครไม่ได้ทำงานพิทักษ์ส่วนหลังคงไม่ทราบว่ากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ค่าตอบแทนที่ได้รับแทบจะไม่เพียงพอต่อการยังชีพ แต่เรามีเกียรติและศักดิ์ศรี” นายพิชานนท์ กล่าว