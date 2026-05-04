กต.เชื่อเขมรตอบรับคุย 3 ฝ่ายเวทีอาเซียนซัมมิท 7-9 พ.ค. ย้ำเน้นสร้างความไว้ใจกันก่อนเริ่ม GBC

“สีหศักดิ์” เผย เวทีอาเซียนซัมมิท 7-9 พ.ค.นี้ เชื่อ “กัมพูชา” ตอบรับคุย 3 ฝ่าย “ไทย-กัมพูชา-ฟิลิปปินส์“ ย้ำการพูดคุยเน้นสร้างความไว้ใจกันก่อนเริ่ม GBC
วันนี้ (4 พ.ค. 69) เวลา 14:50 น. พรรคภูมิใจไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงท่าที่ของประเทศกัมพูชาจะร่วมตอบรับการประชุม 3 ฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 48 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ ว่า ทางเจ้าภาพคือประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่ เนื่องจากต้องการให้มีการพูดคุยกัน ซึ่งคาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยครั้งนี้ ซึ่งยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการเตรียมการเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะพูดคุยกันแล้ว แต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันมาก ซึ่งจะมีการมอบให้ ฃรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันต่อ
ส่วนโอกาสที่จะพูดคุยคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ร่วมกันเลยหรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนต่อไป แต่ขณะนี้ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อน ดังนั้นในเวทีที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องมาพูดคุยในมาตรการต่าง ๆ ที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป