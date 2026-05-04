"กรวีร์" แย้มครม.จ่อชงฟื้นร่างกม.หลายฉบับ ไม่ยืนยันนายกฯตอบกระทู้ถามฝ่ายค้าน 7 พ.ค.

ประธานวิปรัฐบาล แย้ม ครม.เตรียมเสนอฟื้นร่างกฎหมายหลายฉบับ รอมติ 5 พ.ค.นี้ - ไม่ยืนยันนายกฯ ตอบกระทู้ถามฝ่ายค้าน 7 พ.ค.นี้
วันนี้ (4พ.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานัทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน ทวงถามถึงการยืนยันร่างกฎหมายของรัฐบาลจากสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนว่า วิปรัฐบาล ได้ประสานคณะรัฐมนตรีในการยืนยันร่างกฎหมายแล้ว เชื่อว่า คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอย่างรอบด้าน และเสนอมาทันระยะเวลาที่กำหนด ก่อน 12 พฤษภาคมนี้ เพราะเท่าที่มีการประสานพูดคุย มีหลายร่างกฎหมาย ที่จะได้รับคำยืนยัน โดยขอให้ขอติดตามการประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้
ส่วนกรณีที่พรรคประชาชน เตรียมตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม จะมีโอกาสที่นายกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตนเองหรือไม่นั้น นายกรวีร์ ย้ำว่า เป็นไปตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร และปกติฝ่ายค้าน ก็จะตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ และวิปรัฐบาลจะได้มีการคณะรัฐมนตรี เพราะหวังเห็นการทำงานร่วมกัน ซึ่งหากฝ่ายค้าน สามารถส่งประเด็นที่จะถาม และตัวรัฐมนตรี ก็ขอให้ประสานมาก่อน เพื่อวิปรัฐบาลจะได้ประสานต่อ แต่ในวันพฤหัสบดีนี้ตนยังไม่ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรี จะมาตอบกระทู้ได้หรือไม่ แต่ขอให้ฝ่ายค้านได้ส่งประเด็นมาก่อน เพื่อแจ้งนายกรัฐมนตรีต่อไป
นายกรวีร์ ยังระบุว่า หากวางประเด็นทางการเมืองลงและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งก็จะทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้ เพราะไม่มีประโยชน์ ที่จะทำให้กระทู้ตกไปในหลายสัปดาห์
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ประเทศฟิลิปปินส์