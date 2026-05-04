"ณัฏฐ์ชนน" อ้างมือลั่นออกไลน์ภท. ปัดน้อยใจชวดเก้าอี้กมธ. ชี้จังหวะดีได้เคลียร์ใจ-รับภารกิจเพิ่ม

สส.สงขลา แจงปมออกจากไลน์กลุ่มพรรคภูมิใจไทยระบุ "มือลั่น" ยันไร้ปัญหาน้อยใจชวดเก้าอี้กรรมาธิการฯ มองเป็นจังหวะดีได้เคลียร์ใจผู้บริหาร-รับภารกิจช่วยงานสภาเพิ่ม
วันนี้ (4 พ.ค. 69) ที่พรรคภูมิใจไทย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีการออกจากกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ของพรรค ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากความไม่พอใจที่ไม่มีชื่อในคณะกรรมาธิการฯ โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะ "มือลั่น" เนื่องจากตนเองมีกลุ่มไลน์จำนวนมากเกือบ 1,000 กลุ่ม จึงมีการกดออกจากกลุ่มไลน์ที่ไม่จำเป็นหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม สส. ชุดเก่า และชุดปัจจุบัน รวมถึงกลุ่ม สส. ภาคใต้เดิม ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีกรณีส่งข้อความผิดกลุ่มบ่อยครั้ง เมื่อพลาดกดออกจากกลุ่มไปแล้วจึงเลยตามเลย ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของความน้อยใจ เพราะเรื่องสัดส่วนกรรมาธิการฯ มีข้อตกลงที่ชัดเจนกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
นายณัฏฐ์ชนน ระบุว่า หลังจากออกจากกลุ่ม เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่เข้ามาสอบถามสาเหตุ เมื่อชี้แจงเรียบร้อยแล้วทางวิปรัฐบาลจึงได้เชิญกลับเข้ากลุ่มอีกครั้ง ยืนยันว่าการเป็นนักการเมืองต้องรักษาชีวิตและอุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าการรักษาหน้าตาหรือเกียรติยศเพียงอย่างเดียว การจะได้ตำแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรค และยังมีงานด้านอื่นให้รับผิดชอบอีกมาก
นอกจากนี้ นายณัฏฐ์ชนน มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ได้พูดคุยใกล้ชิดกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคมากขึ้น โดยผู้บริหารพรรคได้เน้นย้ำว่าหากมีประเด็นใดให้สื่อสารบอกกล่าวกันได้ทันที ส่งผลให้ตนเองได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้น ทั้งงานประสานงานในสภาและงานนอกสภา
สำหรับการทำหน้าที่หลังจากนี้ นายณัฏฐ์ชนน ระบุว่าเตรียมมุ่งเน้นการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ และร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 โดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งแม้พื้นที่จังหวัดสงขลาจะได้รับผลกระทบน้อย แต่พื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบมาก จึงเป็นหน้าที่ของ สส. ที่ต้องร่วมกันสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไป