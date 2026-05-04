"รุทธพล" เผยเตรียมการพักโทษ "แม้ว" เรียบร้อยดี ย้ำเงื่อนไขต้องติดกำไล EM

รมว.ยธ.เผยเตรียมการพักโทษ "ทักษิณ" เรียบร้อยดี ประชุมไปตั้งแต่ เม.ย. ย้ำมติมีเงื่อนไขต้องติดกำไล EM
วันนี้ (4พ.ค.) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่สำนักงานใหญ่พรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สั้นๆถึง กรณีการพักโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า การเตรียมการ ที่จะพักโทษนายทักษิณนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีมติให้พักโทษด้วยการมีเงื่อนไขให้ติดกำไล EM ก่อนเดินขึ้นห้องประชุมทันที