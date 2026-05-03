“เด็จพี่” อวย “พ่อแม้ว” เทียบ “แมนเดลา-มหาเธร์” นับวันรอพ้นคุก ชูมีประโยชน์ชาติ นโยบายจับต้องได้

“พร้อมพงศ์” นับวันรอ “ทักษิณ” พ้นโทษ 11 พ.ค. ยกช่วงชีวิตเทียบ “แมนเดลา-มหาเธร์” มั่นใจ มุมมอง ประสบการณ์ มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ บริหารงานออกนโยบาย ประชาชนจับต้องได้จริง
วันนี้ (3 พ.ค.) นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันที่ 11 พ.ค. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย จะได้รับการพักโทษ นักการเมืองถือเป็นตำนานของเมืองไทย ช่วงชีวิตการเมืองขึ้นสุด ลงสุด เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ถูกรัฐประหาร ต้องคดีความไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า 17 ปี ตนเป็นคนหนึ่งได้ศึกษา ติดตามแนวคิด นายทักษิณ ได้เห็นหลายนโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศมหาศาล คิดริเริ่ม โครงการใหม่ๆ ในขณะนั้น สร้างความเป็นอยู่ให้ชีวิตชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน ผู้ว่าซีอีโอ โอทอป การปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด การแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับชีวิตชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
แม้ช่วงชีวิตของท่านเผชิญมรสุมการเมืองมากมาย ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง แต่แนวคิด มุมมอง ความห่วงใยต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน ยังคงเหมือนเดิม ขณะถูกจองจำ แต่กำลังใจจากพี่น้องประชาชน ผู้สนับสนุนพรรคและตัวท่าน ยังคงเต็มเปี่ยม ไม่แปลกใจ ถ้าวันที่ได้รับการพักโทษ 11 พ.ค. จะมีแกนนำ สมาชิกพรรค คนเสื้อแดง จะไปรอรับอย่างคับคั่งด้วยพลังความรัก ความศรัทธา
นายทักษิณ ชินวัตร มีชีวิตโลดโผนทางการเมืองยาวนานหลายสิบปี ทำให้ย้อนคิดถึง นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ผู้ล่วงลับ นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด การกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ของมาเลเซีย เมื่อปี 2018 ตอนช่วงอายุมากสุด โดยทั้ง 2 คน เคยผ่านช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง ถูกจำกัดบทบาท สูญเสียอำนาจ ก่อนจะหวนกลับมาในฐานะ สัญลักษณ์ ของความหวังและการเริ่มต้นใหม่ โดยไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
พลังทางความคิด ประสบการณ์มุมมองที่รู้เท่าทันต่อโลก เป็นเรื่องสำคัญในช่วงที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เมื่อได้รับอิสรภาพ ท่านจะวางบริบททั้งเรื่องการเมือง งานสังคม งานประเทศชาติอย่างไร ไม่ทราบ แต่เชื่อว่า มุมมอง ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ความห่วงใยที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน ไม่เคยแปรเปลี่ยนไป หลายคนยังจดจำ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย นักต่อสู้ผู้เพื่อความอยุติธรรม มีผลงานจับต้องได้ ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ ประชาชนไม่เคยลืมว่าใครทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น และสิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คน ไม่ใช่เพียงคำพูด หากแต่คือ ผลงานที่ทำแล้วสำเร็จ พิสูจน์ได้จริง