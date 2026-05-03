"ณัฐชา" ลุยจัดทัพ "อาสาส้ม" บางขุนเทียน-ปากน้ำ ขยายฐานเสียงก่อนเลือกตั้ง จ่อ เปิดตัว "ผู้ว่าฯ-สก." 5 พ.ค.

สส.พรรคส้ม ลุยจัดทัพ "อาสาส้ม" บางขุนเทียน-สมุทรปราการ ปูพรมขยายฐานเสียงก่อนเลือกตั้ง จ่อ เปิดตัว "ผู้ว่าฯ-สก." 5 พ.ค. นี้
วันนี้ (3พ.ค.) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย ‘อาสาส้ม’ ว่า อาสาสมัครส้มในวันนี้ที่จัดขึ้นจะมีที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งความจริงแล้วเราจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเชิญชวนผ่านมวลชนที่เป็นสมาชิกพรรคและต้องการที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานการเมือง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเฉพาะผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายภารกิจ เช่น การทำงานทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆ ที่ต้องนำไปสู่ความเข้าใจของประชาชนให้ได้มากที่สุด หรือแม้กระทั่งเรื่องการรับฟังความคิดเห็นก่อนจะออกนโยบาย หากเราได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มอาสาส้มเหล่านี้ก็จะไปลงพื้นที่เพื่อทำแบบสำรวจให้เรา และสอบถามถึงความต้องการของประชาชนว่าเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในการประชุมการจัดตั้งอาสาสมในแต่ละพื้นที่ ก็จะมีแกนนำของพรรคหลายๆ คนไปอธิบายความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้สมาชิกของเราได้ขยับขึ้นมาเป็นอาสาส้มไปทำหน้าที่และภารกิจแต่ละด้าน
เมื่อถามว่าอาสาสมัครนี้จะได้เห็นบทบาทในการเชื่อมโยงกับสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ด้วยหรือไม่ นายณัฐชา เผยว่า แน่นอนว่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภารกิจที่กลุ่มอาสาส้มได้รับ คือเรื่องของการเลือกตั้ง การเปิดตัวผู้ว่า กทม. ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ที่จะประกาศต่อประชาชนว่าผู้สมัครของเรา ผู้ว่าฯ ของเรา และทีมบริหารของเราจะเป็นใครบ้าง รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนง่าย ๆ ในแบบฉบับของพรรคประชาชนที่จะส่งตรงไปไปถึงประชาชนคนกรุงเทพมหานคร โดยอาสาส้มจะเป็นกลไกหลักและกลไกสำคัญที่จะขยายฐานเสียง ขยายภารกิจออกไป ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนเข้าสู่วันเลือกตั้ง