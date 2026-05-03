“เทพไท” เตือนรบ.เร่งดันแลนด์บริดจ์ เสี่ยงขัดแย้งจี้รับฟัง ชี้รมต.ยังเห็นต่างสะท้อนขาดเอกภาพหวั่นกระทบเชื่อมั่น

อดีตสส.ปชป. เตือนรัฐบาลเร่งดันแลนด์บริดจ์ท่ามกลางแรงต้านทั่วภาคใต้ เสี่ยงขยายความขัดแย้ง จี้เปิดรับฟังเสียงคนระนอง-ชุมพร และทุกภาคส่วน ชี้แม้รมต.ร่วมรัฐบาลยังเห็นต่างกันเอง สะท้อนขาดเอกภาพ หากไม่หาข้อยุติก่อน อาจกระทบความเชื่อมั่นและการเดินหน้าโครงการในระยะยาว
วันนี้ (3 พ.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ว่า การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบ ลุกลี้ลุกลนของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ทั้งที่ยังมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอ องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวและขึ้นป้ายคัดค้านในหลายจังหวัดอย่างกว้างขวาง
นายเทพไทกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแม่ทัพการเมืองภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการท่ามกลางกระแสคัดค้านที่ร้อนแรง โดยเห็นว่า หากรัฐบาลต้องการผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ทั้งฝ่ายวิชาการ หน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐ กลุ่มเอ็นจีโอ และที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ให้ได้
นอกจากนี้ นายเทพไทยังระบุว่า รัฐบาลควรเร่งสร้างความเป็นเอกภาพภายในคณะรัฐมนตรีด้วย เนื่องจากล่าสุดนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แสดงความกังวลว่าโครงการแลนด์บริดจ์อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีการตอบโต้จากนายพิพัฒน์ว่า ความเห็นดังกล่าวอาจเป็นการตั้งธงจากบทบาทเดิมที่เคยดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเทพไทกล่าวว่า ความเห็นที่แตกต่างกันของรัฐมนตรีทั้งสองคน สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพในรัฐบาล ซึ่งเกิดจากพื้นฐานความคิดและภารกิจของหน่วยงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการให้เกิดความเห็นพ้องจากประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วน ก็ควรเร่งหาข้อยุติและสร้างความเป็นเอกภาพภายในคณะรัฐมนตรีให้ได้ก่อนเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไป.