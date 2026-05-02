ไทยต้องรอด! วุฒิสภาเปิดเวทีถก “วิกฤตพลังงานไทย” ระดมสมองรัฐ-เอกชน-นักวิชาการร่วมวิเคราะห์เสนอทางออกเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

สว.เตรียมเสวนา “วุฒิสภา... ไขปัญหา วิกฤตพลังงานไทย” ระดมผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานและเสนอแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ
นายชิบ จิตนิยม ประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ฯ วุฒิสภา กล่าวว่าเวทีเสวนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้เวทีเสวนาดังกล่าวจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวุฒิสภา โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา โดยช่วงเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ “พลังงานไทยในวิกฤตพลังงานโลก” โดยมีวิทยากรสำคัญ ได้แก่ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายศิริวัฒน์ เจ็ดสี รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย (PTIT) โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ทำหน้าที่ดำเนินรายการ
ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “ข้อเสนอแนะด้านมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน” โดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจและผู้บริโภคร่วมสะท้อนมุมมอง อาทิ นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ดร.สุนทร ผจญ นายกสมาคมขนส่งสินค้าเข้า-ออก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน โดยมีนายเมธวิน อังคทะวานิช เป็นผู้ดำเนินรายการ
“ขอชวนเชิญสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร บุคลากรในวงงานรัฐสภาและผู้ที่สนใจร่วมเวทีอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” ประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ฯกล่าวย้ำ