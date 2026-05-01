"สิงห์หนู" รับแล้ว! ฝ่ายกฎหมาย มท.จ่อดันปรับโครงสร้างค่าตอบแทน 4 ทางเลือกฝ่ายบริหาร/สมาชิกสภา "เทศบาล-อบจ." เข้าที่ประชุม

"สิงห์หนู" รับแล้ว! จ่อดันปรับโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน-เงินเดือน ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และ อบจ. เข้าที่ประชุม ฝ่ายกฎหมายมหาดไทย หลัง ดอง! มา 3 ปี บทสรุปคณะที่ปรึกษาฯ เสนอ 4 ทางเลือก ขึ้นเงินเดือนฝ่ายการเมืองท้องถิ่น รอบใหม่ ทั้ง "เพิ่มตามเกณฑ์รายได้" "เพิ่มตามเงินเฟ้อ" และ "ปรับตามค่าตอบแทนปัจจุบัน"
วันนี้ (1 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อแนวคิดของฝ่ายบริหารกระทรวงมหาดไทยในหลายยุค ที่มีข้อเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล ทุกระดับ
ภายหลังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศให้ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนดังกล่าว
ซึ่่่งแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ดำเนินการโดย สถาบันการศึกษาชื่อดัง ที่ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ (สปร.) ในการวิเคราะห์การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน
ล่าสุด ที่ประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) ครั้งที่ 3/2569 แจ้งความคืบหน้า ว่า
"การปรับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และ อบจ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ มท.1 ได้รับทราบแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1"
มีรายงานว่า ข้อเสนอปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาฯ ได้เสนอ 4 ทางเลือก ประกอบด้วย
ทางเลือกที่ 1 ปรับเพิ่มตามเกณฑ์รายได้โดยขยายเพดานขั้นสูง: เป็นการปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเป้าหมายรายได้ให้ท้าทายขึ้น โดยไม่ปรับบัญชีเงินเดือนปัจจุบัน
ที่ปรึกษา ระบุว่า โดยทางเลือกนี้ มีผลดี คือจะส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ แถมยังมีต้นทุนเพิ่มเฉพาะกับ อบจ. และเทศบาล ที่มีการเก็บรายได้ มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน 86 หน่วยงาน)
แต่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. น้อยมาก (เพียง 3 หน่วยงานที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท) รวมถึงการปรับเงินเดือน สะท้อนค่างาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลเสีย/ผลกระทบ พบว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหารอบจ. และเทศบาลส่วนใหญ่ (98%) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงอาจจะเสียขวัญกำลังใจ
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประโยชน์ โดยจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอบจ. และเทศบาลมากที่สุด โดยใช้ต้นทุน 79,062,240/ปี
ทางเลือกที่ 2 ปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ: เป็นการปรับค่าตอบแทนปัจจุบัน ตามสภาพเงินเฟ้อ และการลดอันตรภาคชั้นลง
ที่ปรึกษา ระบุว่า โดยทางเลือกนี้ มีผลดี คือ สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ค่าครองชีพตามอัตราเงินเฟ้อ และง่ายต่อการบริหารจัดการเนื่องจากไม่ได้แบ่งรายได้เป็นหลายระดับ
ผลเสีย/ผลกระทบ พบว่า จะมีต้นทุนสูงมาก เนื่องจากปรับเงินเดือนผู้บริหารทุกรายตามสภาพเงินเฟ้อ และมีผู้บริหารบางรายได้ปรับเพิ่มขึ้นอีกจากผลการลดอันตรภาคชั้นลง
ซึ่งต้นทุนที่สูงนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และให้ประโยชน์แก่ประชาชน จะทำให้ อบต. อาจมีการเรียกร้องให้ปรับค่าตอบแทนผู้บริหารอบต. ทุกรายเช่นกัน อันจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประโยชน์ โดยจะสร้างขวัญกำลังใจของผู้บริหาร อบจ.และเทศบาล โดยใช้ต้นทุน 1,511,707,200 บาท/ปี
ทางเลือกที่ 3 ปรับค่าตอบแทนปัจจุบัน ตามสภาพเงินเฟ้อ และเปลี่ยนรูปแบบเป็นตามประเภทเทศบาล ทางเลือกนี้จะเป็นบัญชีเงินเดือนปัจจุบันทั้งหมดของ อบจ. และเทศบาล และจูงใจให้ อบต. ปรับเป็นเทศบาล
ที่ปรึกษา ระบุว่า โดยทางเลือกนี้ มีผลดี คือ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพตามอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงเป็นการ ส่งเสริมให้ อบต. ปรับเป็น เทศบาลตำบล มากขึ้น
ผลเสีย/ผลกระทบ พบว่า จะมีต้นทุนสูงมาก เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเทศบาลตำบล จำนวน 269 หน่วยงาน และเทศบาลเมืองจำนวน 17 หน่วยงานที่ ได้รับค่าตอบแทนน้อยลง (หลังการเลือกตั้งครั้งต่อไป)
แม้จะมีเทศบาล ตำบลจำนวน 862 หน่วยงาน เทศบาลเมืองจำนวน 69 หน่วยงาน และเทศบาลนครจำนวน 3 หน่วยงานได้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประโยชน์ โดยจะสร้างขวัญกำลังใจของฝ่ายการเมือง โดยใช้ต้นทุน 1,421,118,720 บาท/ปี
ทางเลือกที่ 4 ปรับเพิ่มตามผลงาน (อัตราเงินเดือนพื้นฐาน + เงินเพิ่มตามผลงาน) โดยปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของฝ่าย การเมือง อบต. และลดอันตรภาคชั้นลง รวมถึงเสริมแรงจูงใจ ด้วยการเพิ่มตัวชี้วัดที่ท้าทาย และสะท้อนประสิทธิภาพ
เป็นการปรับทางเลือกที่ 1-2 เข้าด้วยกัน โดยนำแนวทางของ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มาใช้ในการเสริมแรงจูงใจ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ อปท.
ที่ปรึกษา ระบุว่า โดยทางเลือกนี้ มีผลดี คือ การผสมผสานข้อดีของทางเลือกที่ 1-2 และปรับตัวเลข ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยการปรับเงินเดือน อบต.
ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับ อปท. เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ (แม้จะไม่มากเท่าทางเลือกที่ 1) พบว่า ผลกระทบต่อ อบต. น้อยมาก หากนำไปปรับใช้ (เพียง 3 หน่วยงานที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)
ขณะที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อบจ. และเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้น เนื่องจากมีแรงจูงใจ
ผลเสีย/ผลกระทบ พบว่า จะเกิดรายจ่ายจากผลการลดอันตรภาคชั้น (1,121 หน่วยงาน) และจะมีรายจ่ายในอนาคตเพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มเงินเดือนของผู้บริหาร อปท. ที่สามารถบริหารจัดการให้ อปท. ที่กำกับบรรลุประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนามิติการบริหารจัดการต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประโยชน์ ด้วยการสร้างขวัญกำลังใจของผู้บริหาร อบจ. และเทศบาล
ยังเป็นการเกิดการพัฒนา อปท.ในมิติการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคลการเงินการคลัง การบริการ สาธารณะ และธรรมาภิบาล รวมถึงการเป็น HPA (การประเมินอปท.ที่มีศักยภาพสูง) โดยใช้ต้นทุน 740,857,200บาท/ปี.