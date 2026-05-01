“อนุทิน” ยันไม่ห่วง “ศุภจี” เจอกระแสดรามา คนโดน “พี่แต๋ม” โต้ หงายท้องทุกราย

“อนุทิน” ป้อง “ศุภจี” หลังโดนกระแสดรามาวิจารณ์ บอกไม่ต้องห่วง มีแต่คนที่โดน “พี่แต๋ม” โต้ โดนหนักหงายท้องขาชี้ฟ้ากันหมด
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ภายหลังดูสินค้าในโครงการไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ เสร็จสิ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยก่อนเดินเข้าวงสัมภาษณ์ นายอนุทินได้แซวนางศุภจี ว่า “พาไปไลฟ์สดขายทุเรียนหน่อย”
จากนั้น ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้สอบถามนายอนุทิน ว่า จะให้กำลังใจนางศุภจี ที่ช่วงนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักหรือไม่ โดย นายอนุทิน ย้อนถาม ว่า “พี่แต๋มเหรอโดนหนัก มีแต่คนที่โดนพี่แต๋มแหละโดนหนัก เห็นแกเงียบๆ แต่เวลาที่แกออกมาโต้หงายท้องขาชี้ฟ้ากันหมด”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น มีประชาชนนำดอกไม้มาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี 2 ช่อ นายกฯ จึงมอบให้นางศุภจี 1 ช่อ
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า การมอบดอกไม้ให้กำลังใจนางศุภจีใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่ต้องให้กำลังใจ มีแต่ต้องบอกให้เบาๆหน่อยครับ สงสารเขาบ้าง คนที่ตีศุภจี”
เมื่อถามว่า แสดงว่า เชื่อมือ นางศุภจี นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ขอให้ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งออกมาสวน เดี๋ยวจะจุกอีก