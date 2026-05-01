นายกฯ ลุยตลาดบางใหญ่ คิกออฟ “ไทยช่วยไทย” ขายสินค้าราคาถูกพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

นายกฯ อนุทิน คิกออฟ “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ พร้อมกันที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศวันนี้ ดันสินค้าราคาประหยัดถึงมือประชาชนทุกวันศุกร์ตลอดพฤษภาคม 2569
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 พ.ค.) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมบูธจำหน่ายสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” เพื่อติดตามการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใส่รถเข็นจากบูธต่างๆ อาทิ ข้าวสาร ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคจำเป็น พร้อมรับฟังมาตรการส่งเสริมและโปรโมชันจากผู้ประกอบการและร้านค้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน รวมถึงห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น อาทิ ซีพี เอ็กซ์ตร้า (Makro, Lotus’s), บิ๊กซี (Big C), เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (Tops), เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ (GO Wholesale) และซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป (CJ More/CJ Supermarket) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึง
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธสินค้า OTOP ของจังหวัดนนทบุรี พูดคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่น พร้อมพูดคุยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าอย่างใกล้ชิดถึงกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งได้ชิมขนมและผลไม้ท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนทยอยเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีต่อโครงการ โดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายและถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้โฟนอินสอบถามความคืบหน้าการคิกออฟโครงการ “ไทยช่วยไทย” ในวันแรก กับผู้ว่าราชการจังหวัด 4 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ ตราด ศรีสะเกษ และสงขลา โดยได้ระบุว่า โครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าปกติ ทั้งนี้ ระหว่างการพูดคุย นายกรัฐมนตรีได้ติดตามบรรยากาศจากแต่ละพื้นที่ ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคัก