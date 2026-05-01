“อนุทิน” ปลอบใจ “ณัฏฐ์ชนน” ชวดประธาน กมธ. ยกเพื่อนซี้คนสำคัญ โทร.หาได้ 24 ชม.

“อนุทิน” ปลอบใจ “เดอะหนุ่ย” ณัฏฐ์ชนน หลังชวดเก้าอี้ประธาน กมธ. ย้ำความสัมพันธ์แน่นปึ้ก ยกเป็นเพื่อนซี๊ให้สิทธิโทร.สายตรง 24 ชั่วโมง ลั่นคือคนสำคัญของพรรคที่แยกกันไม่ออก
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้มีเคลียร์ใจเรื่องประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กับ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย แล้วหรือยัง หลังมีข่าวดึงกลับเข้าไลน์กลุ่มพรรคแล้ว โดย นายอนุทิน ย้อนถามว่า “เดอะหนุ่ย (นายณัฏฐ์ชนน) หรอ เดอะหนุ่ย กับ เดอะหนู แยกกันไม่ออกอยู่แล้ว เขาอยู่กับผมมาตั้งแต่ปี 62 น่าจะเป็นเวทีแรกๆ ที่ผมไป อย่าไปคิดอะไรมาก ความผูกพัน ความสัมพันธ์ยิ่งกว่าอะไร เขาคือคนสำคัญคนหนึ่งมากๆ ในพรรค”
เมื่อถามย้ำว่า นายณัฏฐ์ชนน ไม่น้อยใจแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ”เขาก็ผมเต็มหัว จะน้อยใจอะไร” เมื่อถามอีกว่า แต่หนูเอาอยู่ใช่หรือไม่ ดูแลทั่วถึง นายอนุทิน กล่าวว่า “เดอะหนูไม่ต้อง เอาเดอะหนุ่ยดิ เอาอะไรล่ะ เพื่อนกัน เขาคือเพื่อนผมนะ ไม่ต้องไปเอายงเอาอยู่อะไร” เมื่อถามว่า พูดคุยกันแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องคุยด้วย เมื่อถามว่า มองตารู้ใจใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “เอ้อ”
ผู้สื่อข่าวถามว่า แล้วจะให้ตำแหน่งอะไรนายณัฏฐ์ชนน นายอนุทิน กล่าวว่า “เดอะหนุ่ยไง ตำแหน่งเดอะหนุ่ยนี่แหละเจ๋งที่สุดแล้วล่ะ มีกี่คนที่โทร.หาผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเดอะหนุ่ยเนี่ยคนหนึ่ง”