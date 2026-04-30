“วัชระ” ปกป้อง “ราเชน“ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวง ยื่นป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรง ”สุริยะ"

อดีตสส.ปชป. ปกป้อง “ราเชน“ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวง ยื่นป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรง ”สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ“ ชี้ถูกล้วงลูกงบประมาณวิ่งเต้นโยกย้ายอย่างไม่ธรรม
วันนี้ (30 เมษายน 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ บุกยื่นหนังสือถึงนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ให้สอบสวนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพวก กรณีโยกย้ายนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขอให้ไต่สวนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่อว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวกรณี นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 อนุมัติให้โยกย้ายนายราเชน ศิลปะรายะ จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สลับกับนายวิทยา แก้วมี ให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ แทนนั้น
ทั้งนี้นายราเชน ศิลปะรายะ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่โดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจเพราะมีโทรศัพท์จากซีอีโอ สายการบินชื่อเป็นสัตว์ แต่อยู่บนอากาศ นามสกุล จ มาขอพบ พอถึงวัน มี 3 คนมาพบบอกว่าจะมาช่วยดูงานซ่อมอากาศยาน แต่อธิบดีไม่ได้พบ เพราะมีงานนัดหมายล่วงหน้า ไม่รู้มิจฉาชีพไหม มาขอพบใหม่ อ้างว่าเป็นเครือญาติผู้ใหญ่ ก็ยังไม่ได้ให้พบ เพราะติดไปทำเรื่องฝุ่นที่เชียงใหม่ ทีนี้นัดมาใหม่ คราวนี้บอกเป็นหลานผู้ใหญ่เลย แต่อธิบดีก็ติดภารกิจ ไปทำงานกับหน่วยงานที่เตรียมการกันไว้ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ยังไปทำงานกับรมช.วัชระพล ขาวขำ
ขนาดอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งเป็นข้าราชการสนองคุณแผ่นดินยังถูกล้วงลูกงบประมาณวิ่งเต้นโยกย้ายอย่างไม่ธรรม แล้วหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จะปฏิบัติราชการกันอย่างไร
ข้าพเจ้า นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพวก ส่อว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ดังนี้
ข้อ 7 ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ 8 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ 12 ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ 13 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลางและปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
ข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง