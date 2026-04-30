นายกฯแถลงผลงานโบแดงทลายเครือข่าย “ก๊กอัน” สั่งถอนสัญชาติกลุ่มทุจริต ฟัน 19 จนท. ขู่เปิดบ่อนถอนใบอนุญาติ

"อนุทิน" แถลงผลงานชิ้นโบแดงทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์รายใหญ่ “ก๊กอัน” สั่งเพิกถอนสัญชาติกลุ่มทุจริตสวมสิทธิ์ ฟันวินัย 19 จนท.รัฐ เตือนผู้ประกอบการรร.-อาคารปล่อยเปิดบ่อนเสี่ยงเพิกถอนใบอนุญาตถาวร ลั่นเอาจริงไม่รับเคลียร์ ไม่เกรงใจผู้มีอิทธิพล มุ่งสร้างความปลอดภัยและเสถียรภาพให้ประเทศ
วันที่ (30 เม.ย.2569( เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวผลการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทุจริตสวมตัว แปลงสัญชาติ และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ตึกภักดีบดินทร์
ภายใต้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ปฏิบัติการ "สิงห์ปราบปรปักษ์" และ "รุกฆาต เซียนบ้านเอง" โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว
นายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนโยบายสำคัญคือการ สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังต่อเนื่องมาโดยตลอดเช่นการปราบปรามขบวนการ สแกมเมอร์โดยมีการดำเนินการในหลายคดีพร้อมอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีตามที่เป็นข่าวมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดที่ต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า วันนี้มีผลงานการปราบปรามเพิ่มเติม เรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติ กระทรวงมหาดไทยได้ทำการจำหน่ายรายการ ทางทะเบียนเครือข่ายคอลเซนเตอร์ สแกมเมอร์ได้แก่นายก๊กอัน และเครือข่ายโดยหลังการตรวจพบการทุจริตเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว กรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครอง ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ซึ่งได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินคดีขยายผลเครือข่าย ปรากฏผลการจับกุมปราบปรามเครือข่ายการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติไทย
"นอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกรณีจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสและแจ้งเกิดบุตรให้ได้สัญชาติไทย มีทั้งของจริง ของปลอมและทิพย์ และการร่วมมือกันออกเอกสารโดยเป็นการร่วมมือระหว่างผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ของงรัฐด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบิดเบือนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและสร้างสถานะบุคคลที่ไม่ตรงกับความจริง ส่งผลกระทบอย่างมากในวงกว้าง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐ คนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอร์มินี หรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไทยและเสถียรภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในกรณีเหล่านี้ได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดจำนวน 34 รายและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดจำนวน 19 ราย โดยมีระดับถึงขั้นนายอำเภอ ซึ่งเราได้ให้เขาออกจากราชการโดยทันทีและแจ้งข้อหาดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนเรื่องการปราบปรามบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย ล่าสุดได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยโดยการจัดระเบียบสังคมปราบปรามบ่อนการพนันผิดกฎหมาย จำนวน 3 คดี อีกทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด 76 ชุดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ 878 ชุดและการจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 5,510 คดีและการออกตรวจตรา ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจสกัดและการหาข่าวรวมทั้งสิ้น 339,184 ครั้ง
ดังนั้นตรงนี้เป็นบทพิสูจน์ เพราะกรณีเหล่านี้เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบูรณาการกับฝ่ายปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวน ฝ่ายป้องกันปราบปราม ซึ่งจำนวนเคสต่างๆและทรัพย์สินที่อายัดได้และคดีที่ได้ดำเนินการสะท้อนออกมา ซึ่งมีบันทึก ผู้สื่อข่าวสามารถขอรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มและนี่คือภาพรวมการปฏิบัติการล่าสุด
ขบวนการดำเนินการเหล่านี้ไม่ได้แยกกันทำ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องซัปพอร์ตซึ่งกันและกันมีเป้าหมายของการกระทำความผิดสามารถเชื่อมโยงมาจากกลุ่มเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายแก๊งฟอกเงิน แก๊งคน แก๊งของเถื่อน แก๊งบ่อนการพนันอยู่ในกลุ่มนี้หมด
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ที่ใช้ปฏิบัติการมาโดยตลอดเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคม มีทั้งกรมการปกครอง ดีเอสไอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป.ป.ท. ตลอดจนหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆทั้งปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร กรมสรรพากร แม้กระทั่งฝ่ายสาธารณสุข องค์การอาหารและยา (อย.)ได้มาช่วยในการพิสูจน์กรณีที่มีสารเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น เราทำงานโดยบูรณาการร่วมกัน ขณะที่ในส่วนของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นหัวหน้าทีมที่ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งกองทัพก็ให้ความร่วมมือในบางกรณีเข้าไปป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเหล่านี้ ซึ่งเราจะดำเนินการขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ทุกคนได้รับทราบแนวทางการดำเนินการแล้ว การที่จะบอกว่าไปจับเจอคนนี้คนนั้นมีบทบาท มีอิทธิพล มีชื่อเสียงมีเงินมีอำนาจอะไรต่างๆก็แล้ว
แต่ทีมได้มอบหมายให้ปฏิบัติการในนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายจัดระเบียบสังคม นโยบายปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ยึดหลักการ "ปิดชื่อถือพฤติกรรม" ซึ่งได้ให้แนวทางนี้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ตนได้มีการสอบถามไม่ใช่ว่ามอบนโยบายไปแล้วไม่ติดตาม โดยสอบถามติดตามสอบตรวจเช็คคนที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรพร้อมมีทีมที่จะประเมินและพบว่าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจ เต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรม เพื่อพวกเขาไม่ต้องกังวล ซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องกังวล เพราะตนได้แสดงให้ทีมเหล่านี้เห็นหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติการจับกุมการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านี้ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ไปจะเห็นได้ชัดว่าจะมีการขอหรือประสานงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งทางตรงทางอ้อม ทุกคนในทีมได้เห็นว่าเคลียร์ไม่ได้มีความชัดเจน จึงทำให้เขาดำเนินการอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการทุกรายถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดฉะนั้นตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้เอาจริงกับการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
ล่าสุดมีการจับกุมบ่อนการพนันหรือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไปตามโรงแรมในต่างจังหวัดและมีการลักลอบรู้กันในบรรดานักเล่นพนัน จึงอยากฝากเตือนผู้ประกอบการทั้งหลายทั้งปวงในกรณีที่เป็นเจ้าของโรงแรมร้านอาหารหรืออาคารหรือบ้าน หากให้คนเหล่านี้เข้าไปเปิดบ่อน ซ่องสุม ผู้คนทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ท่านก็เปรียบเสมือน คนที่ทำผิดกฎหมายด้วย โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆถ้าท่านไปสนับสนุนคนเหล่านี้กิจการที่ผิดกฎหมายใบอนุญาตต่างๆของท่านก็จะถูกเพิกถอนและถูกดำเนินคดี หากถูกเพิกถอนและกิจการที่ทำมาแต่ต้นก็จะไม่สามารถเปิดโรงแรมได้ต่อไปซึ่งไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ลงทุนมาซึ่งเราจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ฉะนั้นอยากฝากให้ผู้ประกอบการทุกท่านถือเป็นอุทาหรณ์เรามีหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ท่านก็สามารถที่จะดำเนินกิจการของท่านตามปกติเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกหากไม่ทำผิดกฎหมาย
"ขอยืนยันว่าผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้ารัฐบาล พร้อมกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอีกตำแหน่ง ผมยังคงให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และวันนี้ต้องถือเป็นการบูรณาการเพราะนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้ง ป.ป.ง.หรือ ป.ป.ท.ทรวงยุติธรรมเหล่านี้ขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและต้องรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี จึงอยากให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ พวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ ไม่มีการใช้อามิดสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมปฏิบัติการปราบปรามสิ่งเหล่านี้เกิดความไขว้เขว เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้ เราถือว่าหน้าที่ ที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมีเกียรติมีค่ามากกว่า อามิดสินจ้างหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆ ที่ได้มาจากเงินพวกนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจด้วย"