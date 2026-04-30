กสม.ส่งสาร “วันแรงงาน” จี้ปฏิรูปกม.แรงงาน สอดคล้องสากล ดันออกกม.คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม-สถานบริการ

กสม.ส่งสารเนื่องใน “วันแรงงานสากล” จี้รัฐ -ก.แรงงานเร่งปฏิรูปกม.แรงงาน ทั้งระบบให้สอดคล้องหลักสากล ดันออกกม.คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม-สถานบริการ ให้ได้รับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
วันนี้ (30เม.ย.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ส่งสารเนื่องใน “วันแรงงานสากล” 1 พฤษภาคม ประจำปี 2569 ระบุว่า
“แรงงานไม่ใช่สินค้า” คือกระบวนทัศน์สำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมุ่งเน้นให้นานาประเทศร่วมกันขจัดแรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานมีเสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรอง มีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน
ที่ประชุมสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคนทำงาน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณาสถานการณ์และประเด็นท้าทายของสิทธิแรงงาน เห็นว่า รัฐมีความพยายามแก้ไขและจัดทำกฎหมายหลายฉบับเพื่อคุ้มครองแรงงาน แต่ยังคงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้การคุ้มครองแรงงานที่มีลักษณะงานแตกต่างกันไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ แรงงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานแพลตฟอร์ม แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ แรงงานข้ามชาติ แรงงานในสถานบริการ และแรงงานจ้างเหมาบริการ ยังเผชิญปัญหาสำคัญ เช่น ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยและการถูกคุกคามทางเพศในการทำงาน สัญญาที่ไม่เป็นธรรม รูปแบบการทำงานที่ไม่มั่นคง เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
เนื่องในโอกาสวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ประจำปี 2569 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ซึ่งรับรองเสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (FTA Thai-EU) รวมทั้งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. 1990 ขององค์การสหประชาชาติ
พร้อมกันนี้ ขอให้กระทรวงแรงงานดำเนินการปฏิรูปกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยจัดทำเป็นประมวลกฎหมายแรงงาน ออกกฎกระทรวงแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานแฟลตฟอร์ม และแรงงานที่ทำงานในสถานบริการ ซึ่งมีลักษณะงานพิเศษ เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า (decent work) และการจ้างงานที่เป็นธรรม (fair work) โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ