นายกฯปัดครม.เว้นที่รอ "ศักดิ์สยาม" ยื่นป.ป.ช.เป็นสิทธิ์ ชี้ดีตั้งครม.เงา รับวางกรอบพ.ร.ก.กู้ราว 5 แสนล.

”อนุทิน“ ปัดเก้าอี้ครม.ว่างอยู่ ไม่คิดเว้นให้ ”ศักดิ์สยาม“ ชี้ตั้งแต่ออกไปก็ไม่ยุ่งการเมือง เป็นสิทธิ์ ฝ่ายค้าน-สว.ยื่นป.ป.ช. บอกดีฝ่ายค้านตั้งครม.เงา เผย วางกรอบพ.ร.ก.เงินกู้ราว 5 แสนล้าน
วันนี้ (30เม.ย.) เมื่อเวลา 15.30น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม แล้วมีการจับจ้องว่าว่าตำแหน่งคณะรัฐมนตรีที่เหลืออีก1ตำแหน่งจะตั้งนายศักสยามเข้ามาว่า มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องของคณะรัฐมนตรี เรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ตนได้ดำเนินการและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง กฎหมายบอกว่ามีนายกฯ1 คน และมีรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน ตนดำเนินการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยามใดๆทั้งสิ้น เมื่อถามว่าที่มีตำแหน่งว่างอยู่1 ตำแหน่ง นายอนุทิน กล่าวว่า คนมันพอแล้วกับเนื้องานในขณะนี้ พอแล้วมีคนมาช่วยตนในสำนักนายกฯถึง 3 4 คน และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลหลัก 2 พรรคก็ใช้รัฐมนตรีช่วยจากพรรคตัวเอง เนื้องานต่างๆมันเพียงพอ จำนวนคนใส่เข้าในงานได้เท่านี้มันจะเหลือที่นั่ง 1 2 หรือ 3 คนก็ไม่ต้องใส่ให้เต็ม เมื่อถามย้ำว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะดึงนายศักดิ์สยามเข้ามาหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า “ไม่ดึงครับ เอาให้เคลียร์กันตรงนี้เดี๋ยวไปพูดกันอีกว่าอีก1ที่เก็บไว้รอนายศักดิ์สยาม ตั้งแต่ท่านออกจากการเมืองไป ลาออกจากพรรค ลาออกจากสส.ไม่เคยเข้ามาข้องแวะกับการเมืองเลย และก็ให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของทุกหน่วยงานต่อคดีของท่าน ท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นตนมา ผมก็งงว่าเอาเรื่องของพรรคภูมิใจไทยไปผูกกับการตั้งคณะรัฐมนตรี ที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งไปบอกว่ารอคุณศักดิ์สยาม ผมรับรองว่าไม่มีและไม่เคยได้พูดคุยกับนายศักดิ์สยามในเรื่องนี้เลย และคงไม่มีเรื่องนี้ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้
เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านและสว.รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อ ป.ป.ช. ต่อกรณีนายศักดิ์สยาม นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ ทุกคนต้องทำตามสิทธิและหน้าที่ไปมองอะไรเขาไม่ได้ เพราะมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี ที่ตนมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ก็ว่ากันไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยที่ตนเป็นหัวหน้าพรรค
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านตั้งคณะรัฐมนตรีเงาเกาะติดการทำงานฝ่ายค้าน นายอนุทิน กล่าวว่า “ดีแล้วมีเงา ไม่มีเงาก็ไม่ใช่คนนะซิ”
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์กรณีเรียกทีมเศรษฐกิจเข้าหารือช่วงเที่ยงวันที่ 30 เม.ย. มีการหารือเรื่องอะไร ว่าคุยเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะออก พ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งยังมีขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนถึงจะทำ เมื่อถามว่ากรอบวงเงินคือ 5 แสนล้านบาทใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เราตั้งกรอบวงเงินไว้ส่วนจะใช่จริงเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากัน แต่กรองวงเงินก็แถวๆนั้น