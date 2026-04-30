“ไชยา” ชี้อธิบดีฝนหลวงลาออกไม่ใช่เรื่องเล็ก ลั่นไม่ใช่เครื่องมือรับใช้นโยบายบิดเบือน ส่งกำลังใจ ขรก.ของพระราชา

อดีต รมช.เกษตรฯ ชี้ อธิบดีฝนหลวงลาออกไม่ใช่เรื่องเล็ก ย้ำ ภารกิจฝนหลวงคือสืบสานพระราชปณิธานเพื่อเกษตรกร ไม่ใช่เครื่องมือรับใช้นโยบายบิดเบือน พร้อมส่งกำลังใจ ขรก.ยืนหยัดทำหน้าที่ข้าราชการของพระราชา
เมื่อวันที่ (30 เม.ย.) นายไชยา พรหมา อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความถึงกรณีการลาออกของอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ด้วยเหตุผลว่า “ไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมือง” ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ควรถูกมองข้าม
ผมในฐานะผู้ที่เคยกำกับดูแลหน่วยงานนี้ ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า กรมฝนหลวงไม่ได้มีหน้าที่รับใช้นโยบายใดที่บิดเบือนจากหลักการ หากแต่มีภารกิจสำคัญยิ่ง คือการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และดูแลชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ
"ฝนหลวง คือ ฝนพระราชา" น้ำทุกหยด คือชีวิตของประชาชน ภารกิจนี้ คือการปิดทองหลังพระ ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมือง และไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองใคร
ผมขอส่งกำลังใจไปยังข้าราชการกรมฝนหลวงทุกท่าน ที่ยังคงยืนหยัดในความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละ
เพราะท่านคือ #ข้าราชการของพระราชา ผู้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง