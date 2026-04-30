"จุลพันธ์" เผย ผลสอบงบ สปส.68 จี้แก้บัญชีคลาดเคลื่อน ย้ำโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน เผย ผลสอบงบการเงิน สปส. ปี 68 เร่งหน่วยงานแก้ไขปมบัญชีคลาดเคลื่อน ย้ำต้องโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกันตน
วันนี้ (30 เม.ย. 2569) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินหน้าเชิงรุกสั่งการด่วนให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งตรวจสอบและชี้แจงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2568 โดยเน้นย้ำต้องมีความชัดเจนและโปร่งใสที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนในทุกประเด็นที่ สตง. ตั้งข้อสังเกต โดยตนกำชับว่าการบริหารจัดการเงินกองทุนและการจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทรัพย์สินและเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ประกันตนจะต้องได้รับการดูแลอย่างรัดกุม ตรวจสอบได้ และต้องยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม โดยล่าสุดได้รับรายงานการชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าว “ไม่ใช่กรณีเงินกองทุนสูญหาย” แต่เป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคในการกระทบยอดตัวเลขทางบัญชี ระหว่างระบบบัญชีภายใน (E-Form-GL) กับระบบบัญชีภาครัฐ (New GFMIS Thai) ที่รูปแบบข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้การลงรายการบางส่วนเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนตามข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง
สำหรับประเด็นความแตกต่างในบัญชีสินทรัพย์ สปส. ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องในการปรับปรุงข้อมูลระหว่าง "ทะเบียนคุมครุภัณฑ์" และ "ระบบ GFMIS" ให้เป็นปัจจุบัน โดยสาเหตุจากการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงรายการซ้ำซ้อน หรือบางรายการจำหน่ายออกไปแล้วแต่ระบบยังไม่อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งการยืนยันตัวเลขทรัพย์สิน โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเปรียบเทียบรายการบัญชีและรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด เพื่อยืนยันต่อ สตง. ว่ารายการที่เป็นส่วนต่างนั้นมีทรัพย์สินรองรับอยู่จริงโดยเร็วที่สุด การจัดระบบทะเบียนครุภัณฑ์ใหม่ ป้องกันความบกพร่องในการบันทึกข้อมูล ซึ่งได้กำชับหน่วยปฏิบัติงานทั่วประเทศให้ตรวจนับสินทรัพย์จริง (Physical count) และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงกันทันที รวมทั้งเพิ่มความรัดกุมในการบริหารจัดการ อุดช่องว่างงานเอกสารด้วยการเสริมมาตรการตรวจสอบภายในที่เข้มงวด ป้องกันความผิดพลาดในการลงรายการ และเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องแม่นยำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนจะติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงข้อมูลบัญชีและทรัพย์สินในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสที่สุด เป้าหมายสำคัญคือการสร้างระบบบริหารจัดการที่ไร้ช่องโหว่ เพื่อรักษาความมั่นคงของกองทุนและสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน