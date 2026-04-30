“จุลพันธ์” ลั่น นำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต

รมว.แรงงาน เปิดงาน “SAFE DRIVE SAFE LIFE” ลั่น นำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต
วันนี้ (30 เม.ย ) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน “SAFE DRIVE SAFE LIFE” เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ วัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งไรเดอร์และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กลุ่มไรเดอร์และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอาชีพอิสระ มีผู้ประกอบอาชีพนี้ กว่า 2 แสนคน ที่อยู่นอกระบบการประกันสังคม ตนเห็นว่า การประกอบอาชีพดังกล่าว เป็นอาชีพสุจริตที่ทุกคนต้องดิ้นรน เพื่อหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว แต่ต้องยอมรับว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ เพราะชีวิตต้องอยู่บนเส้นทางสัญจร บนท้องถนนตลอดเวลา ตนจึงขอให้ทุกคนใช้ความ ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของทุกคน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอยืนยันว่า จะพยายาม ผลักดันนำกลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการอาชีพนี้ เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้ได้ ภายในสิ้นปี 2569 นี้
ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ ได้เป็นประธานมอบหมวกกันน็อก พร้อมปล่อยขบวนรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มาร่วมงาน กว่า 200 คัน รวมทั้งเยี่ยมชมบูธ ของแต่ละหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ กว่า 10 บูธ