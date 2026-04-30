แฉ! แบบเรียน สกร.ด้อยคุณภาพ-ราคาแพง จี้รัฐมนตรีสอบจัดซื้อ อย่าปล่อยอนาคตเด็กนอกระบบถอยหลัง

สส.ปชน. เผยปัญหาหนังสือเรียน สกร. คุณภาพต่ำ-เนื้อหาตกยุค ซ้ำหลักสูตรปี 51 แต่ตั้งราคาสูงเกินจริง “ปวิตรา” จี้รมต.ตรวจสอบจัดซื้อให้โปร่งใส ชี้กระทบอนาคตเด็กนอกระบบ ขณะ “ธีรศักดิ์” เตรียมลุยสภา เร่งแก้ปัญหาให้เห็นผลภายในปีนี้
วันนี้(30 เม.ย.) สส.พรรคประชาชน ร่วมแถลงข่าวถึงกรณีการทำงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร. และปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา โดย
น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ สส.กทม. ได้นำหนังสือแบบเรียนของ สกร. ที่รัฐจัดซื้อโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้มาแสดงต่อสื่อมวลชน พร้อมระบุว่า หนังสือดังกล่าวมีคุณภาพต่ำ ตกยุค และมีราคาสูงเกินความเหมาะสม ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ หน้าปก สันหนังสือ และภาพประกอบที่ไม่ชัดเจน หลายเล่มพิมพ์หน้าปก 4 สี แต่เนื้อหาภายในเป็นขาวดำ ขณะที่บางวิชาตั้งราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 800 บาท บางเล่มมีเพียง 130 หน้า แต่ราคากว่า 200 บาท และบางวิชามีเพียง 90 หน้า แต่ราคาขายกว่า 300 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่มีการควบคุมราคาและพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 4 สี จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เรียน สกร. กำลังถูกบังคับให้เรียนด้วยหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ทั้งที่ สกร. ควรเป็นพื้นที่แห่งความหวังของผู้ที่หลุดจากระบบการศึกษาปกติ หรือขาดโอกาสทางการศึกษา
น.ส.ปวิตรากล่าวต่อว่า หนังสือแบบเรียนของ สกร. ยังมีเนื้อหาทางวิชาการน้อย แบบฝึกหัดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และยังเป็นหนังสือหลักสูตรเก่าปี 2551 ที่ถูกนำกลับมาตีพิมพ์ใหม่ สิ่งที่น่ากังวลคือความไม่สอดคล้องระหว่างหลักสูตรใหม่กับหนังสือเรียนที่ใช้จริง ซึ่งบางเล่มได้รับใบอนุญาตมานานกว่า 10 ปี แต่ยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
“ดิฉันอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สกร. ให้ช่วยมาดูปัญหานี้ เพราะมันชักจะไม่ชอบมาพากล ทำไมหนังสือที่ใช้อยู่ถึงด้อยคุณภาพขนาดนี้ ท่านต้องทำเรื่องให้กระจ่าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อย่าปล่อยให้เกิดการทำร้ายอนาคตของประเทศ อย่าปล่อยให้รัฐใช้งบประมาณไปกับการศึกษาที่ตกยุค ล้าหลัง และไม่สามารถยกระดับชีวิตของประชาชนได้จริง”
น.ส.ปวิตราย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะหากหนังสือไม่มีคุณภาพ ผู้เรียนก็เสียโอกาส หากหนังสือราคาแพง ประเทศชาติก็สูญเสียงบประมาณ และหากกระบวนการจัดซื้อไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ความศรัทธาต่อระบบการศึกษาไทยย่อมลดลง พร้อมระบุว่า รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วย
น.ส.ปวิตรายังกล่าวถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของ สกร. ว่า สกร. ต้องยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริง โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่หลายแห่งต้องเช่าสถานที่เอกชน หรือใช้พื้นที่วัดเป็นหน่วยการศึกษา เมื่ออุปกรณ์หรือสถานที่ชำรุดก็ต้องหาทุนมาซ่อมแซมกันเอง แม้การศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยสถานที่ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา
จึงต้องตั้งคำถามไปยังรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สกร. ว่ามีความกล้าหาญเพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังหรือไม่ หรือเกรงกลัวอะไรในกระทรวง หรือเกรงกลัวอิทธิพลใดจนต้องปิดตาข้างหนึ่งและปล่อยให้ปัญหาค้างคา
ด้านนายธีรศักดิ์ จิระตราชู สส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า พรรคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้ในสภาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านการปรึกษาหารือและการตั้งกระทู้ถาม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบอย่างเป็นทางการ รวมถึงติดตามแผนการดำเนินงานในปี 2570 โดยขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2569 เพื่อไม่ให้ผู้เรียน สกร. ต้องเสียโอกาสจากระบบการศึกษาที่ล้าหลังและขาดคุณภาพ