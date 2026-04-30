“วุฒิสภา” ลงพื้นที่พัทลุง รับฟังเสียงชาวใต้ตอนล่าง ผลักดันศักยภาพท่องเที่ยวเชิงศาสนา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

วุฒิสภาลงพื้นที่พัทลุง รับฟังเสียงชาวใต้ตอนล่าง เตรียมดันปลดล็อกข้อจำกัดท่องเที่ยว ดึงทัวร์มาเลเซียเข้าพื้นที่ พร้อมชูศักยภาพท่องเที่ยวเชิงศาสนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
นายประเทือง มนตรี สมาชิกวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาความต้องการจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่จริงไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายมนัส หนูรักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง และ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ร่วมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ปลดล็อกข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว อาทิ การทำ MOU ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย เพื่อให้รถบัสมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ , การพัฒนาตลาดแม่ขรีให้ได้มาตรฐานรองรับรถสัญจรหลักหมื่นคันต่อวัน และผลักดันกฎหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนขนาดเล็ก
ในวงประชุมฯ ได้หารือถึงประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งยังเผชิญข้อจำกัดสำคัญด้านการเดินทางข้ามแดน โดยมีข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้รถบัสนำเที่ยวจากมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้สะดวกยิ่งขึ้น อันจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในวงกว้าง
2. แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในตำบลแม่ขรีทับซ้อนกับเขตอุทยาน, การผ่อนปรนให้สร้างถนนและสาธารณูปโภคในพื้นที่ใกล้เคียงโบราณสถานได้และการทำ MOU ให้ท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ของกรมอุทยานฯ เพื่อการท่องเที่ยวได้
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลักดันกฎหมายการจัดการขยะให้ระดับตำบลจัดการขยะได้เบ็ดเสร็จในพื้นที่ , ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำที่ใช้งานไม่ได้ และเสนอให้มีสวัสดิการแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางไปพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวพัทลุงสู่สากล
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการทำงานเชิงรุกของคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อนำไปผลักดันผ่านกลไกของวุฒิสภาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดพัทลุงต่อไป
ขณะที่ คณะ สว. เตรียมนำเสียงสะท้อนและข้อเสนอจากพื้นที่ ไปประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป