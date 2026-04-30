“ภราดร” คาดสัปดาห์หน้า ครม.มีมติ “ไทยช่วยไทย” ครอบคลุม ปชช.กว่า 30 ล้าน

“ภราดร” พบนายกฯ คาดสัปดาห์หน้า ครม.มีมติเกี่ยวกับโครงการ “ไทยช่วยไทย” บางอย่างออกมา ระบุ ครอบคลุม ปชช.กว่า 30 ล้านคน
เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 30 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ว่า น่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย ซึ่งน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจน โดยคิดว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้จึงมาพูดคุยกันก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า การหารือวันนี้ ถือเป็นการหารือแทน ครม.เศรษฐกิจ หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า กำลังจะหารือกับนายกฯ ว่า เนื่องจากวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. เป็นวันหยุด จะมีการหารือ ครม.เศรษฐกิจ หรือไม่
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่า นายกฯ ต้องการอยากให้โครงการนี้ออกมาเร็วที่สุดใช่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตามกำหนด คือ 1 มิ.ย.ที่ได้ประกาศไป
เมื่อถามว่า ความพร้อมที่รัฐบาลพอจะเตรียมได้ตอนนี้ เป็นเรื่องงบประมาณอย่างเดียว หรือประสานกับหน่วยงานเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย นายภราดร กล่าวว่า ต้องรอดูกระทรวงการคลัง ที่เป็นฝ่ายออกนโยบายและแนวทาง รวมถึงกระทรวงอื่นด้วยว่า มีความคิดกับเรื่องการเยียวยาในส่วนไหนอย่างไรบ้าง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอะไรหรือไม่ ต้องถามหลายๆ กระทรวงดูด้วย ในส่วนของกระทรวงการคลัง ทาง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้บอกถึงมาตรการ 2-3 เรื่องไปแล้ว
เมื่อถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะครอบคลุม 20-30 ล้านคน จำนวนยังเป็นเท่านี้อยู่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เบื้องต้นมี 2 ส่วน คือ 1. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน และ 2. จะใช้โครงการไทยช่วยไทย หรือคนละครึ่งเดิม ตอนนี้กำลังดูตัวเลขว่า น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น 2 ส่วนบวกกันอย่างน้อยน่าจะต้องเกิน 30 ล้านคน เพราะอยู่ในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน แต่ในส่วนนี้เดิม คือ 20 ล้านคน อาจจะมีบวกๆ ดังนั้น อาจจะเกิน 30 ล้านคนของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้