นายกฯ ประชุม ก.ตร.ปรับหลักเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประธาน ก.ตร. เคาะปรับหลักเกณฑ์ประเมินความรู้ตำรวจสายสืบสวนสอบสวนใหม่ เปิดทางเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมพิจารณาวาระแต่งตั้งนอกวาระประจำปี
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 30 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อเดินทางมาถึง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.และ คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รอต้อนรับ โดย นายอนุทิน กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ หนึ่งในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่รับเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอขอบคุณ ในความทุ่มเท ทำคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาระการประชุม ก.ตร.ที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สายงานสืบสวนสอบสวนที่ดำรงตำแหน่งควบ ปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี และการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร กรณีมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด เป็นต้น