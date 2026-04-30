กกต.ยื่นแก้ชื่อพยานคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ศาล รธน.สั่งพยาน-ผู้เกี่ยวข้องทำคำชี้แจงใน 15 วัน

กกต.ยื่นแก้ชื่อพยานคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ศาล รธน.สั่งพยานที่ถูกอ้าง-ผู้เกี่ยวข้องทำคำชี้แจงยื่นศาลใน 15 วัน
วันนี้ (30เม.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 21 คำร้อง ขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะ ในฐานะผู้ถูกร้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ซึ่งผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานบุคคล (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 24เมษายน 2569 ขอแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีระบุพยานบุคคล ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2569ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่ถูกอ้างเป็นพยานจัดทำถ้อยคำเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป