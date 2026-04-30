"ไทยช่วยไทย” ดีเดย์พรุ่งนี้ จำหน่ายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดครอบคลุม 710 อำเภอทั่วประเทศ สั่งออนไลน์ได้

"ไทยช่วยไทย” พร้อมดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ ครอบคลุมแล้ว 710 อำเภอทั่วประเทศ จำหน่ายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดถึงมือประชาชนทุกพื้นที่ สั่งออนไลน์ก็ได้
วันที่ 30 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เดินหน้ามหกรรมสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลทันทีในระดับพื้นที่
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ประเทศไทยมีอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ ขณะนี้มีจุดจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” แล้ว 710 อำเภอ ใน 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) และอยู่ระหว่างจัดสรรเพิ่มเติมอีก 168 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่
ภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ
โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ Lotus’s 601 อำเภอ | Big C 284 อำเภอ | Makro 79 อำเภอ | Tops 60 อำเภอ | Go Wholesale 5 อำเภอ กระจายถึงทุกอำเภอ — เช็กใกล้บ้านได้ทันที
รัฐบาลได้กระจายจุดจำหน่ายสินค้าไปยังที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วกว่า 710 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึง โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดว่าจังหวัดของตนมีจุดจำหน่ายอยู่ที่อำเภอใด ผ่านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อความสะดวกและใกล้บ้านมากที่สุด
ไม่สะดวกมา — กดสั่งได้เลย
ควบคู่กับการจำหน่ายหน้าร้าน รัฐบาลยังเปิดช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น 7-Eleven | Grab | Shopee โดยมีไอคอน “ไทยช่วยไทย” รวมสินค้าไว้ในที่เดียว ช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อได้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่
ลดรายจ่ายทันที — เงินหมุนถึงชุมชน
โครงการจะเปิดจำหน่ายสินค้าจำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล และสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยจะเริ่มพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม
“นี่ไม่ใช่แค่โครงการลดราคา แต่คือการทำให้ ‘ของจำเป็นราคาประหยัด’ เข้าถึงประชาชนทุกอำเภอ พร้อมกับทำให้เงินหมุนในชุมชนตั้งแต่ฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม” นางสาวลลิดา กล่าว