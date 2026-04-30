รัฐบาลแจงแอปฯ กยศ.คลาดเคลื่อนแสดงยอดหนี้ไม่ตรง ขอลูกหนี้อย่ากังวล ข้อมูลบันทึกในระบบถูกต้อง

รัฐบาลแจงลูกหนี้ กยศ.อย่ากังวล หลังแอป กยศ. Connect คลาดเคลื่อนแสดงยอดหนี้ไม่ตรง ยืนยันผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับการบันทึกไว้ในระบบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีการสูญหายแต่อย่างใด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแสดงผลยอดหนี้ในแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ที่ยังไม่เป็นปัจจุบันหรือมีความคลาดเคลื่อนภายหลังการชำระหนี้ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจต่อข้อมูลภาระหนี้ปัจจุบัน นั้น รัฐบาลกำชับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หน่วยงานภายใต้ของรัฐที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้กู้ยืมเงินและสังคมโดยเร็วที่สุด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังข้างต้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมายืนยันแล้วว่า รายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินทุกท่านได้รับการบันทึกไว้ในระบบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีการสูญหายแต่อย่างใด โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ในเมนู “บริการ” > “รายการอื่น ๆ” > “รายการชำระเงินย้อนหลัง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ รัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายจากกรณีดังกล่าวอย่างแน่นอน
“สำหรับสาเหตุที่ยอดหนี้คงเหลือในแอปพลิเคชันยังไม่แสดงผลเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก กยศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมผู้กู้ยืมเงินกว่า 4 ล้านบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดธุรกรรมจำนวนมาก จึงส่งผลให้การพัฒนาระบบล่าช้ากว่าที่กำหนด และทำให้ข้อมูลในแอปยังไม่เป็นปัจจุบันในบางช่วงเวลา” นางสาวพลอยทะเล ระบุ