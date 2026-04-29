ฝ่ายค้านให้จับตาปธ.สภาชิงปิดประชุมสภาคุมกำเนิดตั้งกมธ.แก้ปัญหาพืชผล ซัด "ศุภจี" เกาไม่ถูกที่ ป่วนสวนทุเรียน

จับตาเย็นนี้! ‘ประธานฯ’ ชิงปิดประชุมสภาคุมกำเนิดตั้งกมธ.วิสามัญ ‘ฝ่ายค้าน’ ผนึกกำลังจี้ตั้งกมธ.แก้ปัญหาพืชผล ซัด ‘ซูปเปอร์จี’ เกาไม่ถูกที่คัน ชี้ ไลฟ์สดทุเรียนป่วนเกษตรกร ระบุ เรื่องใหญ่ไม่สามารถเข้ากรรมาธิการสามัญได้
วันนี้ (29เม.ย.) เมื่อเวลา 14.05 น. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แก่ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน และนายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก พรรคกล้าธรรม ร่วมแถลงข่าวขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคาพืชผล
โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ญัตติดังกล่าวมีการอธิบายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ฉะนั้น จึงอยากมาแถลงข่าวยืนยันมติวิปฝ่ายค้านว่าพวกเราเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจะมีมติตั้ง กมธ.วิสามัญเรื่องนี้ ซึ่งขระนี้ญัตติกำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ในวันนี้หรือไม่ว่าฝั่งสส.รัฐบาลจะเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.วิสามัญหรือไม่ แต่เราเห็นว่าควรมีการตั้ง และควรได้ข้อสรุปวันนี้เพื่อให้สามารถเริ่มทำงานได้ เนื่องจาก 1.ราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ไม่เฉพาะราคาผลผลิตที่ตกต่ำลง แต่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง 2.แนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเกี่ยวกับราคาการเกษตรนั้นยังไม่ตรงจุด 2 วันที่ผ่านมาบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์ขายทุเรียนเป็นการสร้างความสับสนในตลาดทำให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างที่บอกว่าจะไลฟ์ขายทุกเรียนลูกละ 100 บาท แต่ท้ายที่สุดในไลฟ์สดก็ไม่ได้มีการขายทุเรียนในราคาดังกล่าวจริง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความล่าช้าและการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดในสินค้าการเกษตรบางชนิด เช่น มะม่วง 3.จำเป็นที่จะต้องตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมามากกว่าส่งไปที่กมธ.สามัญคณะใดคณะหนึ่ง เพราะปัญหาดังกล่าวคาบเกี่ยวหลายกมธ. จึงควรตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้
ด้าน นายเลาฟั้ง กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรเดือดร้อนเรื่องสินค้าเกษตรเกือบทุกประเภท หลายรายเจ๊งไปแล้ว ขณะที่บางรายยังรอเก็บเกี่ยว ซึ่งปัญหาสินค้าการเกษตรกับการเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดราคา กระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูปสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของปุ๋ย การรับรองมาตราฐาน กระทรวงพลังงานเรื่องของการขนส่ง กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามนอมินี และกระทรวงการคลังเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องถึงหลายกระทรวงจึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อดึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล สภา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ภาควิชาการโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกและแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม อยากให้จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เนื่องจากเกรงว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะชิงปิดการประชุมก่อน
ขณะที่ นายปิยวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาหลักของพรรคกล้าธรรม โดยปัญหาของพี่น้องประชาชนมีอยู่ 2-3 เรื่อง ได้แก่ 1.ราคา 2.ต้นทุนทางการเกษตรที่สูง รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และ 3.การไลฟ์สดของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เรามีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็นที่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชน ฉะนั้น กมธ.วิสามัญจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และคิดดีไม่ได้ว่าทางรัฐบาลอาจจะกลัวพวกเราฝ่ายค้านหรือพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกตั้งเข้ามานั่งในกมธ.รับรู้ รับทราบข้อมูลของภาครัฐหรือไม่ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ฉะนั้น จึงขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญเถอะ นี่คือมติของพรรคกล้าธรรม
ฟาก นางรัดเกล้า กล่าวว่า หลักการของการทำงานรัฐสภา ประชาชนเลือกพวกเรามาเป็นปากเป็นเสียง เป็นกลไกในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน แต่ในวันนี้รัฐสภาชุดที่ 27 กำลังมีการคุมกำเนิด กมธ.วิสามัญ ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีการระแวดระวังการตั้งกมธ.วิสามัญ ไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตร พวกเราทำงานกันมาเดือนกว่าๆ แต่ตั้งกมธ.วิสามัญแค่ 1 กมธ.เท่านั้น ข้อมูลที่ได้ศึกษากันมาสุดท้ายนำไปสู่ กมธ.สามัญเท่านั้น ซึ่งตนไม่ได้บอกว่าการมี กมธ.จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ มันสามารถแก้ได้ และตนไม่ได้ตั้งข้อกังขากับ กมธ.สามัญ แต่บางเรื่องเกินขอบข่ายการทำงานของกมธ.สามัญเพียงแค่คณะเดียว เพราะครอบคลุมหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน หลายฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ จึงอยากถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการคุมกำเนิดการตั้งกมธ.วิสามัญ และรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร หากไม่ใช้กลไกการตั้งกมธ.วิสามัญ
เมื่อถามว่า การมาแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับสัญญาณอะไรมาหรือไม่ จึงกลัวว่าจะมีการชิงปิดประชุมก่อน นายพริษฐ์ กล่าวว่า เหตุที่มีการแถลงข่าวในวันนี้อเพราะเป็นการย้ำมติของวิปฝ่ายค้านที่ยังไม่ได้รับคำยืนยันว่าจะมีการตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาหรือไม่ และเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลด้วย