โฆษกรัฐบาลพบสื่อ ชูเป็นทีมหญิง 4 คนไม่ตีกัน ชี้นายกฯไม่ต้องพูดทุกเรื่อง ผุดรายการ ‘คุยให้เคลียร์กับโฆษกฯ’

โฆษกรัฐบาล นำทีม รองโฆษก พบปะสื่อทำเนียบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางการทำงานสื่อสารถึงประชาชน ชู ความเป็นทีม ชี้ ผู้หญิง 4 คนไม่ทะเลาะกัน แจง ‘นายกฯ’ ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่อง ผุดรายการ ‘คุยให้เคลียร์กับโฆษกฯ’ ดีเดย์ 16 พ.ค.นี้ แจงงานรัฐบาล
วันนี้ (29เม.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
โดย น.ส.รัชดา กล่าวว่า การทำงานกับสื่อมวลชนที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของตนตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี มีความสุขมากต้องขอขอบคุณที่เป็นช่องทางสื่อสารถึงประชาชน เพราะหากมีเฉพาะทีมโฆษกรัฐบาล คงไม่สามารถสื่อสารไปถึงประชาชนในสิ่งที่เราอยากจะบอกได้ วันนี้พวกเรา 4 คนมากันครบแล้ว ก็จะทำงานกันเป็นทีม ทีมหญิงของนารีสโมสรที่จะให้ข้อมูลทุกๆด้านอย่างเต็มที่
น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลข่าวสาร ที่ทีมโฆษกจะสื่อสารออกไปต้องมีความถูกต้อง ถ้าหากเอกสารประกอบข้อมูลล่าช้าขอให้เข้าใจ เพราะความเป็นทางการมีรายละเอียดบางอย่าง ต้องปรับให้ตรงกับนโยบาย ซึ่งเป้าหมายของเราการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วเป็นเป้าหมาย แต่ต้องมีความถูกต้อง
น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า สำหรับการสัมภาษณ์นายกฯขอให้ยึดนโยบายไปก่อนว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่หากมีประเด็นหรือวาระที่สำคัญ ถ้านายกฯคิดว่ามีประเด็นที่ต้องชี้แจงจะเชิญนายกฯมาชี้แจง ส่วนกรณีไหนที่นายกฯไม่ให้สัมภาษณ์ ทีมโฆษกจะพิจารณา และมาชี้แจงแทนอีกครั้งหนึ่ง เพราะบางเรื่องต้องคิดให้ดีว่าควรพูดมากน้อยแค่ไหน บางอย่างไม่ใช่พูดทุกเรื่องแล้วจะดี ทั้งนี้จะให้นายกฯพูดทุกเรื่องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป จริงอยู่ว่าคนอยากได้ข่าวจากนายกฯ แต่ในหลักการของการสื่อสารไม่มีนายกฯหรือ ผู้นำประเทศคนไหนพูดทุกวัน จะต้องพูดในประเด็นที่เหมาะสม และจังหวะที่ถูกต้อง ขอให้ยึดหลักการตรงนี้
ความตั้งใจของพวกเรา วันนี้เราไม่ได้ทำงานเพื่อตัวของเรา หรือรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง แต่เราต้องการสร้างความเป็นทีมโฆษกของรัฐบาลให้เป็นหลักในการสื่อสาร เราชูความเป็นทีม สิ่งหนึ่งที่พวกเราคุยกันแล้วว่า การที่ผู้หญิงทำงานด้วยกันชอบมีประเด็นในสังคมว่า ผู้หญิงอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันไม่ได้ เดี๋ยวต้องมีปัญหา แต่พวกเรา 4 คนจะเป็นเคสใหม่ให้เห็นว่า เราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข และทำงานเป็นทีม ที่เรามีโจทย์อันเดียวกัน สื่อสารสิ่งดีๆให้ไปถึงประชาชน วันนี้เราจะมาสร้างรากฐานและรูปแบบการทำงาน เราจะชูความเป็นสำนักโฆษก
นอกจากนี้ น.ส.รัชดา ได้กล่าวถึงการแบ่งงานกับรองโฆษกรัฐบาล ว่า แม้ว่า 3 คนจะมาจากพรรคภูมิใจไทย และอีก 1 คนจะมาจากพรรคเพื่อไทย แต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเรื่องการสื่อสารให้ถึงหูประชาชนในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะไม่มีประเด็นเรื่องการกำหนดว่า พรรคนี้ต้องขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่แน่นอนว่า ในการแบ่งงานเพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมือง ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ จะดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย ส่วนน.ส.ลลิดาดูในเรื่อง สาธารณสุข และทรัพยากร และน.ส.พลอยทะเล ดูเรื่องคมนาคมและท่องเที่ยว ส่วนประเด็นกลางๆ เราจะช่วยกัน เพราะการชี้แจงไปยังสังคมดูคนเดียวคงไม่เพียงพอ
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากนั้นทีมโฆษกฯจะนำเสนอผลการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนภารกิจงานของรัฐบาล ผ่านรายการ “คุยให้เคลียร์กับโฆษก“ เริ่มออกอากาศวันที่ 16 พ.ค.นี้ และ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า”เริ่มออกอากาศ วันที่ 1 พ.ค. ซึ่งรายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” ทีมโฆษกรัฐบาลจะสลับกันมาชี้แจงผลการทำงานเป็นเวลา 1 นาที ออกอากาศทุกวัน ในเวลา 07.00 น.