“ปกรณ์“ ถก แผนบูรณาการต้านทุจริต ยกเครื่องกระบวนการราชการดึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนดุลยพินิจ

มือกฏหมายรบ. นำ ถก แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยกเครื่องกระบวนการราชการดึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าใช้ แทนดุลยพินิจ ซัดแนวคิดทำงานดั่งเดิม สัมมนาสร้างจิตสำนึกไม่ได้ผล
วันนี้ (29 เม.ย.) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานประชุมแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2570 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในอนาคต หากเราไม่สามารถยกระดับ ค่า CPI ขึ้นมาได้ การค้าการลงทุนก็จะเป็นประเด็นคำถามต่อไปในอนาคต ต่อลูกหลาน เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนที่จะบูรณาการงบประมาณชุดนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะไม่ทำแบบเดิมโดยจะมีการปรับปรุงแผนงานรายละเอียดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการทำงาน ที่จะต้องยกเครื่อง กระบวนการ การทำงานของภาครัฐครั้งใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการให้ข้าราชการทำงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใส ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งก็จะลดการทุจริตไปโดยปริยาย
นายปกรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ตนคิดว่าแนวการทำงานแต่ดั้งเดิมของเรา ที่เน้นการสร้างจิตสำนึกมาหลายปีพบแล้วว่า ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของคนได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือ การพัฒนาระบบการทำงานใหม่ทั้งหมด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ ว่าการทำงานต่อไปนี้จะต้องไม่เกิดการทุจริต สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นหลักไม่ใช่การจัดสัมมนาสร้างจิตสำนึก แต่เป็นการยกเครื่องกระบวนการ ใหม่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย ลดการใช้ดุลยพินิจให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้
ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนนำนโยบายของนายกรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ แบบบูรณาการในเรื่องนี้ต่อไป