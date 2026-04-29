โฆษกรัฐบาลจับมือสื่อ ยกระดับสื่อสารเน้นข้อมูลครบถ้วนลดคลาดเคลื่อน ย้ำเป็นหนึ่งเดียวแม้ต่างพรรค

ทีมโฆษกรัฐบาลจับมือสื่อ ยกระดับการสื่อสาร เน้นข้อมูลครบถ้วน ลดความคลาดเคลื่อน ย้ำทีมโฆษกทำงานเป็นหนึ่งเดียว แม้ต่างพรรค มุ่งสื่อสารข้อมูลถูกต้องถึงประชาชน
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 11.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมร่วมพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามถึงแนวทางการติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการให้สัมภาษณ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวสารจะต้องมีความถูกต้อง อย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญต่าง ๆ หากสื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเชิงลึกหรือประเด็นพิเศษ สามารถประสานมายังทีมโฆษกได้ ซึ่งตั้งใจจัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปมีความตรงประเด็นและถูกต้อง
ในส่วนของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น สำนักโฆษกมีแนวทางจัดการแถลงข่าวให้รวดเร็วอย่างไรก็ตาม ขอให้สื่อมมวลชนเข้าใจว่า เนื่องจากมติ ครม. ในแต่ละครั้งมีจำนวนมากและมีรายละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาเรียบเรียงและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ หลายๆ ครั้งที่เนื้อหามีความซับซ้อน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนต่อประชาชนและสื่อมวลชน จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสาร
คณะโฆษกยืนยันถึงการทำงานในลักษณะทีมเดียวกัน แม้จะมาจากต่างพรรคการเมือง แต่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน คือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สู่ประชาชน โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน พร้อมร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประเด็นสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสื่อสารของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ การทำงานของคณะโฆษกจะดำเนินภารกิจในนามของรัฐบาล ไม่แบ่งเรื่องพรรคการเมือง โดยมุ่งสร้างมาตรฐานและเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบการสื่อสารภาครัฐ เพื่อวางรากฐานการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถสานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ทีมโฆษกยังมีช่องทางการสื่อสารผ่านรายการวิทยุ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายทอดข้อมูลสำคัญจากภาครัฐ ออกอากาศวันละ 2 ช่วง ได้แก่ เวลา 07.00 น. และหลังเวลา 19.00 น. ช่วงละประมาณ 1 นาที เพื่อสื่อสารสาระสำคัญอย่างกระชับและเข้าถึงประชาชน ขณะเดียวกัน ในทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 น. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะร่วมสรุปและขยายความประเด็นสำคัญจากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถติดตามทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง การจัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” เพื่อพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างผ่อนคลาย มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสื่อมวลชน สร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยในช่วงหนึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวทักทายคณะโฆษกและผู้สื่อข่าวอย่างใกล้ชิด ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า