“อนุทิน” คุย “บิ๊กเกรียง” วางเป้าลดเหตุรุนแรงชายแดนใต้ ย้ำ ทุกอย่างต้องเข้มข้น

นายกฯ คุย “บิ๊กเกรียง” เผย ได้หารือทุกเรื่อง พยักหน้ารับ วางเป้าลดเหตุรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ บอกทุกอย่างต้องเข้มข้น ด้าน “อดีต มทภ.4” เชื่อ นายกฯ ตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ถูกคน
วันนี้ (29 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 มาพูดคุยเรื่องใดบ้าง ว่า พูดคุยกันทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีอีกหลายเรื่อง
ด้าน พลเอก เกรียงไกร ระบุว่า เรื่องคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ก็เรียบร้อยดี เพราะมีการพูดคุยกันมาโดยตลอด และเคยร่วมงานกับคณะพูดคุยมา ไปพูดคุยกันมาหลายที่ทั้งที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศสวีเดน ก็ไปกันมา
พลเอก เกรียงไกร กล่าวด้วยว่า ในส่วนของฝั่งทหารไม่มีข้อกังขา เพราะที่ได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยมา ก็ถือว่าถูกคนและเชื่อว่า นายกฯ คิดถูกแล้ว
ส่วนนายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นการหารือกันทั่วไป กับผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ พลเอก เกรียงไกร ซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาพที่ 4 ก็เติบโตในพื้นที่มาโดยตลอด
ส่วนมีการวางเป้าลดการก่อเหตุไว้หรือไม่ นายกฯ พยักหน้ารับ ก่อนกล่าวว่า ทุกเรื่องต้องเข้มข้น
เมื่อเห็นหน้าตาคณะพูดคุยใหม่เห็นความหวังในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องบังคับใช้กฎหมายทุกอย่างให้เข้มงวด และเข้มข้น ซึ่งเราต้องใช้ทุกภาคและทุกกรณี เพราะขณะนี้ปัญหายาเสพติดเราก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ก็แข่งกันจับ ทางกรมการปกครองก็ใช้กลไกเข้าไปช่วยฝ่ายปราบปรามยาเสพติดอีกแรงหนึ่ง
ส่วนปัญหาสแกมเมอร์ เราก็ได้รับคำชื่นชมและคำขอบคุณ ในความร่วมมือที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ของไทย จากทางรัฐบาลจีน สิงคโปร์ ที่ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง ที่เดินทางมาพบตนที่ทำเนียบรัฐบาล