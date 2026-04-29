ปธ.สภา เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ “เท้ง” ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

“โสภณ” เผย อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ “ณัฐพงษ์” ก่อนเสนอแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน ชี้ คดีจริยธรรม ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติ
วันนี้ (29 เม.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าขั้นตอนการทูลเกล้าฯ เสนอแต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนได้กำชับว่า หากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ก็ให้เสนอมาที่ตนเพื่อดำเนินการต่อ แต่ตอนนี้ฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ได้เสนอมา
เมื่อถามว่า ส่วนที่ศาลฎีกา ประทับรับฟ้องคดีการฝ่าฝืนจริยธรรมของนายณัฐพงษ์ จากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะกระทบต่อการเสนอแต่งตั้งหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า จะต้องไปพิจารณาคุณสมบัติที่มีการระบุไว้ว่าถูกต้องหรือไม่
“หากไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติใดๆ ก็สามารถทูลเกล้าฯ ได้” นายโสภณ กล่าว