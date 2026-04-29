“โสภณ” ผ่าตัดงานสภา ตั้งบูธรับเรื่องความเดือดร้อนประชาชน ควบคู่ สส.หารือในห้องประชุม

“โสภณ” ผ่าตัดงานสภาครั้งใหญ่ ตั้งบูธรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน สส. ควบคู่หารือในห้องประชุม ยันสภาจากนี้ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.ให้ได้
วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจเยี่ยมบูธการหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จาก สส. ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 มีการเปิดรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สส.เป็นวันแรก ซึ่งได้รับความสนใจจาก สส.ที่เริ่มมาใช้บริการ
นายโสภณ กล่าวว่า โดยปกติ สส.จะหารือปัญหาของประชาชนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เพียงวันละ 40 คน ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม แต่ปัญหาความเดือดร้อนปัญหาของประชาชนมีมาก และ สส.เรามี 500 คน ตนจึงได้แก้ไขระเบียบให้ สส.สามารถหารือปัญหาประชาชนได้แบบลายลักษณ์อักษร และปัญหาต่างๆ จะถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนการหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในวันถัดไป จะแจ้งรายชื่อ สส.ที่มาหารือด้วยลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
“การดำเนินการเช่นนี้ สามารถช่วยประหยัดเวลาของสภาผู้แทนราษฎรได้ รวมถึงเป็นมิติใหม่ ที่ผมอยากให้สภาผู้แทนราษฎร เป็นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” นายโสภณ กล่าว