“แสวง” เตรียมยื่นบัญชี 11 พยานคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง เป็นคนนอก 4 คน ใน กกต.7

“แสวง” เตรียมยื่นบัญชีพยานต่อศาล รธน.คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง 11 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญคนนอก 4 คน คนใน กกต.7 คน ยันพร้อมไปให้การหากศาลเรียก
วันนี้ (29 เม.ย) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นบัญชีพยาน และความเห็นของพยานในคดีบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ว่า ขณะนี้ สำนักงาน กกต.บัญชีรายชื่อพยานทั้งหมด 11 คน โดย 7 คน เป็นคนจากสำนักงาน กกต. และอีก 4 คน เป็นคนนอก ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทำความเห็นของพยานทั้งหมด เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเตรียมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกพยานที่ กกต.ได้เสนอไปมาไต่สวนหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทุกคนที่มาเป็นพยานให้กับ กกต.พร้อม ที่จะไปให้การด้วยตัวเองถ้าศาลเรียก