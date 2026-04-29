ที่ปรึกษาพรรคส้มจวกไลฟ์ขายทุเรียนผิดจังหวะ ตลาดยังไปได้ดี ควรปั้นเรื่องคุณภาพ ของเกรดรองไปส่งเสริมหลัง พ.ค.

“เดชรัต” ซัดไลฟ์ขายทุเรียนผิดจังหวะ เวลานี้ตลาดยังไปต่อ ส่งพรีเมียมขายจีนได้ สอนมวยควรปั้นตลาดคุณภาพ ส่วนของเกรดรองควรส่งเสริมหลัง พ.ค.
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่รัฐสภา นายเดชรัต สุขกำเนิด ที่ปรึกษาพรรคประชาชน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน ด้วยการไลฟ์ขายนั้น ว่า กระทรวงพาณิชย์ น่าจะมีความตั้งใจที่ดี แต่อาจเข้าใจ และดูสถานการณ์ทุเรียนคลาดเคลื่อนไป โดยกระทรวงพาณิชย์พยายามเน้นว่าปีนี้ผลผลิตจะออกมาเยอะกว่าทุกปี จึงจัดให้รีบขาย แต่ถ้าดูราคาการส่งออกจะพบว่าทุเรียนคุณภาพดีที่ส่งไปยังตลาดหลักๆ เช่น ประเทศจีน ยังไปได้ดี พูดง่ายๆ คือ ผลผลิตอาจจะเยอะจริง แต่ตลาดยังเดินได้ ซึ่งในภาวะที่ตลาดเดินได้นั้น สิ่งที่รัฐบาลควรทำ คือ ส่งเสริมตลาดคุณภาพดีให้ขายต่อเนื่องต่อไปอีกอย่างน้อยสักครึ่งเดือน หรือหากได้ 1 เดือน เกษตรกรก็จะได้ราคาดีต่อเนื่อง ส่วนราคาขายทุเรียนเกรดรองลงมา ควรเร่งหลังช่วงเดือน พ.ค.ซึ่งผลผลิตจะออกมาเยอะ แต่ปรากฏว่า ในช่วงต้นเกิดความสับสนว่าจะขายทุเรียนลูกละร้อยเป็นทุเรียนเกรดไหน จึงทำให้เกิดความเป็นห่วงของชาวสวน และคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานว่า จะเป็นการส่งสัญญาณให้ราคาตลาดลดลงหรือไม่ สรุปก็คือ ผิดจังหวะและสื่อสารไม่ชัดเจน พบว่าที่นำมาขายคือทุเรียนเกรดรอง และไม่ใช่ 1 ล้านลูก
เมื่อถามว่า มองว่า สิ่งที่เกิดขึ้น กระทบ หรือกวนกับราคาตลาดทุเรียนหรือไม่ นายเดชรัต กล่าวว่า คิดว่ายังไม่กวน เพราะเกิดกระแสท้วงติงเร็ว ทำให้สุดท้ายกระทรวงพาณิชย์ต้องมาชี้แจงว่าไม่ใช่ ไม่เกี่ยว จึงเป็นการยุติความเสี่ยงผลกระทบต่อราคาทุเรียนได้ ย้ำว่า เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดจากทุเรียน แต่เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดจากปาล์มน้ำมันด้วย เพราะจีนส่งสัญญาณว่าห้ามส่งออกไป แต่จริงๆ ไม่ได้ห้าม คือ ให้ส่งออกได้ภายใต้ปริมาณที่อนุญาต อีกทั้งปริมาณส่งออกก็ยังน้อยกว่าปริมาณที่อนุญาต แต่กลายเป็นว่าส่งสัญญาณคลาดเคลื่อน ราคาปาล์มน้ำมันจึงลดลง 2 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นบทเรียนเรื่องการสื่อสารให้มีความแม่นยำ อย่าให้กระทบราคาที่เกษตรกรจะได้รับ