“ไหม” เตือนแลนด์บริดจ์ผลตอบแทนต่ำ ไม่ดึงดูดคนลงทุน หวั่นซ้ำรอยรถไฟ 3 สนามบิน ประมูลก่อนแก้สัญญาทีหลัง

“ศิริกัญญา” เตือนรัฐบาล ผลตอบแทนโครงการแลนด์บริดจ์ต่ำ ไร้คนลงทุน หวั่นซ้ำรอยรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ประมูลก่อนแก้สัญญาทีหลัง ถามยังจะเดินหน้าต่อหรือไม่
วันนี้ (29 เม.ย.) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า เราเจอข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดแรกคือ ความคุ้มค่าทั้งโครงการ อัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ประมาณ 8% ส่วนมูลค่าปัจจุบันสุทธิก็เป็นบวก อีกจุดคือ การประเมินความคุ้มค่าสำหรับภาคเอกชน พบว่า ผลตอบแทนตกลงมาเหลืออยู่ที่ 5% ต่ำในระดับที่ไม่มีเอกชนรายใดต้องการที่จะมาลงทุน ทั้งยังมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ
กรณีดังกล่าวถือว่าเลวร้ายที่สุด เอกชนต้องลงทุนเองทั้งหมด 100% โครงการนี้จึงไม่น่าจูงใจให้มีเอกชนรายใดเข้ามาลงทุน ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลจะเดินโครงการนี้อย่างไร จะมีการปรับเปลี่ยนการร่วมลงทุนหรือไม่ หากยืนยันว่า เอกชนต้องลงทุน 100% เราเกิดความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโครงการสัมปทานก่อนหน้านี้ที่ประมูลไปก่อนแล้วแก้สัญญาทีหลัง เช่น โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการประมูล Duty Free ของการท่าอากาศยาน จึงสุ่มเสี่ยงกับความไม่เป็นธรรมของผู้เข้าร่วมประมูลในล็อตแรก ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับเอกชนในภายหลัง
นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า ยังไม่นับรวมผลกระทบในภาคอื่นๆ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหมู่เกาะพยาม และหมู่เกาะสุรินทร์ รวมถึงเกษตรกรและภาคประมงที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงขอส่งคำถามไปยังรัฐบาลว่าจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ทั้งที่เอกชนไม่น่าจะมีใครมาลงทุนหรือไม่