“อนุทิน” นำประชุม กพช. โต้ดรามาโครงสร้างค่าไฟใหม่ ยันคนใช้มากไม่ได้อุ้มคนใช้น้อย หนุนโซลาร์รูฟให้ประชาชนผลิตไฟใช้เอง

นายกฯ นำประชุม กพช. ย้ำ ต้องสร้างความเข้าใจหลังดรามาบูลลี่ค่าไฟ-ปรับโครงสร้างพลังงาน แจงคนใช้มากไม่ได้อุ้มคนใช้น้อย เดินหน้าหนุนโซลาร์รูฟ ดันประชาชนผลิตไฟเอง ลดภาระระยะยาว
วันที่ 29 เม.ย. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีนกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 175) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เช่น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระ พิจารณาที่สำคัญ อาทิ เรื่องการปรับปรุงอัตรานโยบายค่าไฟ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน
ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือ เช่น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นไปประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้า
โดยวาระการประชุมในวันนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ เรื่องการปรับปรุงอัตรานโยบายค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน
จากนั้น นายอนุทิน กล่าวก่อนการประชุม ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี ซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าเรามีสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอน และสถานการณ์มีความผันผวนตลอดเวลา จึงทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกด้วย ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
ในการนี้ รัฐบาลจึงได้มีการออกคำสั่ง นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้บริหารราคาเพียงพอและให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม ในวันนี้จึงมีการประชุมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในระยะยาว ซึ่งจะมีการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดเสนอเรื่องแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2567-2580 เป็นแผนพลังงานแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการด้านพลังงานของประเทศ 2. ขอให้กระทรวงพลังงาน ศึกษามาตรการในการให้เอกชนสามารถทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ในการเปิดให้บุคคลที่สามใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมในวันนี้จะมีการพิจารณาอีกสองเรื่อง คือ การปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย รวมถึงส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องสร้างความชัดเจน เพราะมีการพูดคุยสัมภาษณ์บูลลี่จากกลุ่มมวลชนและนักวิชาการ ออกไปในรูปแบบของคนใช้ไฟฟ้ามาก อุ้มคนใช้ไฟฟ้าน้อย แต่ว่าตรงนี้เราต้องตัดตอนมาก่อนว่าเป็นเรื่องของการใช้ไฟในบ้าน ไม่ใช่ผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแพกเกจนี้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงแถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง