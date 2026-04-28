ปชป.หนุนพรรคส้ม เข้าชื่อชงสอบ ป.ป.ช. พร้อมยื่น 2 ประเด็นทบทวนยกคำร้อง “ศักดิ์สยาม” หลังพบหลักฐานใหม่

มติ ปชป. หนุน “ปชน.” เข้าชื่อ ยื่น ปธ.ศาลฎีกา ตั้ง กก.สอบ “ป.ป.ช.” พร้อมยื่น 2 ประเด็นให้ “ป.ป.ช.” ทบทวนยกคำร้อง คดี “ศักดิ์สยาม” หลังพบหลักฐานใหม่
วันนี้ (28 เม.ย.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมสส.และกรรมการบริหารพรรค ว่า พรรคมีมติให้ สส.ของพรรค ร่วมกับพรรคประชาชน ให้ลงชื่อในหนังสือที่จะยื่นถึงประธานศาลฏีกาให้ตั้งกรรมการอิสระเพื่อไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณีที่ตีตกคำร้องให้เอาผิด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ประเด็นซุกหุ้น ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ส่วนการยกร่างคำร้องนั้น ตน และ นายราเมศร์ รัตนะเชวง ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะร่วมทีมกับพรรคประชาชนเพื่อดำเนินการ
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อให้ทบทวนคำวินิจฉัยในกรณีคดี นายศักดิ์สยาม เพราะพบหลักฐานใหม่ที่เชื่อได้ว่า ป.ป.ช.จงใจมองข้ามและตัดสินข้อกล่าวหาในทางที่เป็นคุณกับฝ่ายผู้ถูกร้อง ได้แก่ เอกสารที่นายศักดิ์สยามออกเป็นข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่นายศักดิ์สยามกำกับดูแล ว่า หากมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างก่อนการดำเนินการให้แจ้งรัฐมนตรีให้ทราบก่อน ซึ่งประเด็นที่ถือว่าเข้าข่ายแทรกแซง และส่อว่ามีผลประโยชน์ชัดกัน และประเด็นที่ค้นพบว่าบริษัทที่เข้ารับงานในกระทรวงที่นายศักดิ์สยามกำกับดูแลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ามีลักษณะถือหุ้นแทน หรือ นอมินีนั้น เป็นตัวแทนของนายศักดิ์สยามเข้ารับงานในกระทรวงที่นายศักดิ์สยามกำกับดูแล โดยข้อเท็จจริงถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ชัดเจน
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า มติของพรรคยังให้ความสนับสนุนกับพรรคประชาชนต่อการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เพื่อตัดส่วนที่เป็นดุลพินิจของประธานสภา เพื่อส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระ เนื่องจากมีข้อกังวลว่าหากประธานสภา ไม่เป็นกลาง และฝักใฝ่ฝ่ายใด อาจใช้ดุลพินิจเพื่อชะลอเรื่องดังกล่าวได้