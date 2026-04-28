วันนี้ (28 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เรียกประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีพรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเล็ก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โดย ในที่ประชุมจะเป็นการสรุปเนื้อหาก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน
ทั้งนี้ ในส่วนรายชื่อประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 14 คณะ มีรายงานว่า พรรค ภท.เตรียมเคาะรายชื่อสัปดาห์หน้า และได้มีการวางตัวไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
1. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี ประธาน กมธ.การตำรวจ
2. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง กมธ.การกระจายอำนาจฯ
4. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี ประธาน กมธ.การศาสนาฯ
5. นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย ประธาน กมธ.การปกครอง
6. นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร ประธาน กมธ.การพลังงาน
7. นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม
8. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ
9. นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก ประธาน กมธ.คลังฯ
10. นายอรรถพล ไตรศรี สส.พังงา ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11. นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.นครพนม ประธาน กมธ.การสื่อสารฯ
12. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี ประธาน กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินฯ
13. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ
14. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี ประธาน กมธ.การที่ดินฯ