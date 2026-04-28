“ภท.” เตรียมเคาะ ปธ.กมธ.14 คณะ สัปดาห์​หน้า-ตั้ง “อาสพลธ์” ประธาน กมธ.ป.ป.ช.

วันนี้ (28 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เรียกประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีพรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเล็ก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โดย ในที่ประชุมจะเป็นการสรุปเนื้อหาก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน

ทั้งนี้ ในส่วนรายชื่อประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 14 คณะ มีรายงานว่า พรรค ภท.เตรียมเคาะรายชื่อสัปดาห์​หน้า และได้มีการวางตัวไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี​ ประธาน กมธ.การตำรวจ
2. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ​ สส.ศรีสะเกษ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง กมธ.การกระจายอำนาจฯ
4. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์​ สส.เพชรบุรี​ ประธาน กมธ.การศาสนาฯ
5. นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย ประธาน กมธ.การปกครอง
6. นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร ประธาน กมธ.การพลังงาน
7. นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม
8. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ​ ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ
9. นายจุติ ไกรฤกษ์​ สส.พิษณุโลก​ ประธาน กมธ.คลังฯ
10. นายอรรถพล ไตรศรี​ สส.พังงา ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11. นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.นครพนม ประธาน กมธ.การสื่อสารฯ
12. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี​ ประธาน กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินฯ
13. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ
14. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี ประธาน กมธ.การที่ดินฯ