กธ.ตั้ง “อรรถกร” โฆษก สื่อสารภารกิจการเมืองให้ทันสถานการณ์ คล่องตัว รวดเร็ว ตอบโจทย์ ปชช.

“ร.อ.ธรรมนัส” ตั้ง “อรรถกร” นั่งโฆษกพรรคกล้าธรรม สื่อสารภารกิจการเมืองให้ทันสถานการณ์ เน้นคล่องตัว รวดเร็ว ตอบโจทย์ประชาชน
วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ลงนามในคำสั่งที่ 4/2569 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกพรรคกล้าธรรม เพื่อให้การแถลงผลการขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองและการบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคกล้าธรรม มีความคล่องตัว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ได้รวดเร็ว ทั่วถึงเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคกล้าธรรม พ.ศ. 2568 ข้อ 20 (1) (จ) (ช) แต่งตั้ง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคกล้าธรรม เป็นโฆษกพรรคกล้าธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการแถลงผลการขับเคลื่อนภารกิจทางการเมือง การบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคกล้าธรรม และดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคกล้าธรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ วันที่ 28 เมษายน 2569