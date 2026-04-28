“พีระพันธุ์” นำ รทสช.ประชุมใหญ่ 69 เสริมทีม กก.บห. เดินหน้า กม. “เสรีโซลาร์-ปฏิรูปเครดิตบูโร”

“พีระพันธุ์” นำทัพ รทสช. ประชุมใหญ่ 2569 เสริมทีม กก.บห. เดินหน้ากฎหมาย “เสรีโซลาร์-ปฏิรูปเครดิตบูโร” พร้อมเสริมทัพทีมโฆษก
วันนี้ (28 เม.ย.) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ณ สำนักงานใหญ่พรรค เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง.สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา เป็นคณะกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ทำให้มีบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
.
1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค
2. นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค
3. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ เหรัญญิกพรรค
4. นายสยาม บางกุลธรรม นายทะเบียนพรรค
5. นายวิทยา แก้วภราดัย กรรมการบริหารพรรค และรองหัวหน้าพรรค
6. นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการบริหารพรรค และรองหัวหน้าพรรค
7. ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กรรมการบริหารพรรค และรองหัวหน้าพรรค
8. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการบริหารพรรค และรองหัวหน้าพรรค
9. พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา กรรมการบริหารพรรค และรองหัวหน้าพรรค
10. ร้อยตำรวจเอกหญิงอัยรดา บำรุงรักษ์ รองเลขาธิการพรรค
11. นาวาอากาศตรี ดร.ปุญณัฐส์ นำพา รองเลขาธิการพรรค
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า เป้าหมายการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อผลักดันกฎหมายสำคัญของพรรค 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. .... หรือกฎหมาย “เสรีโซลาร์” และร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของสภา เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่มีแผนเตรียมประสานสถาบันการเงินของรัฐ เช่น SME Bank ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อในการติดตั้ง และใช้กองทุนอนุรักษ์พลังงานช่วยลดภาระดอกเบี้ย.
ด้าน ดร.อรรถวิชช์ ระบุว่า การเข้าร่วมรัฐบาลไม่มีการต่อรองตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่มุ่งเน้นผลักดันกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายได้ผ่านการตรวจสอบจากสภาเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยคาดว่าจะสามารถบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ได้ในเร็วๆ นี้ และมีแนวโน้มเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายแรกๆ ที่เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งกฎหมายดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้สะดวกขึ้น ลดต้นทุนจากเดิมเฉลี่ยประมาณ 180,000 บาท เหลือไม่ถึง 100,000 บาทต่อครัวเรือน พร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมพลังงานสะอาด.
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค ยังมติเสริมทัพทีมโฆษก ซึ่งประกอบด้วย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (รักษาการ) โฆษกพรรค นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ นายอดิศร โพธิ์อ่าน รองโฆษกพรรค และ สพ.ญ.บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร ผู้ช่วยโฆษกพรรค เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจและสื่อสารนโยบายต่อพี่น้องประชาชน ตามแนวทางการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติ.