ครม.เคาะกรอบงบประมาณปี 70 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท เพิ่ม 0.2% เน้นตรงเป้าคุ้มค่าลดขาดดุล

ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณปี 2570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท เพิ่มเล็กน้อย 0.2% ตั้งเป้ารายได้ 3 ล้านล้านบาท เน้นใช้งบตรงเป้า คุ้มค่า ลดขาดดุลลง 7.2 หมื่นล้าน
วันนี้ (28 เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 (วงเงิน 3,780,600 ล้านบาท) เป็นจำนวน 7,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 วงเงินดังกล่าวเป็นไปตามผลการหารือร่วมของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 และสอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2570-2573 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ กรอบงบประมาณยังคงอยู่ภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง โดยมี
1) ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 3,000,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า
2) กำหนดนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลไว้ที่ 788,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2569 จำนวน 72,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เนื่องจากวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในระดับจำกัด นายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความ “ตรงเป้า แม่นยำ และตอบโจทย์” ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นอกจากนี้ ยังต้องยึดหลักความคุ้มค่า ความจำเป็น ความเร่งด่วน และความเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการใช้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นนอกงบประมาณ เช่น เงินนอกงบหรือแหล่งทุนทางเลือก สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อลดภาระงบประมาณโดยรวมของประเทศ