ครม.รับทราบข้อเสนอแนะ ป้องกันความเสี่ยงทุจริตในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รร.ในไทย

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
วันนี้ (28 เม.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา สำนักงาน ก.พ.ร. สคก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ โดยให้กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักลเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สาระสำคัญคือ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้โปร่งใส รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Checklist และระบบ One Stop Service พร้อมกำชับให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และการลงโทษกรณีเรียกรับสินบนอย่างจริงจัง โดยในระยะยาว จะพิจารณาทบทวนระบบอนุญาต เพื่อลดภาระผู้ประกอบการโรงแรม โดยเฉพาะรายเล็ก และเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทย