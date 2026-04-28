โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เคาะงบกลาง 1.1 พันล้าน! เตรียมความพร้อม ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank - IMF ปี 69 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม จากทั่วโลก 15,000 คน
วันนี้ (28 เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ สำหรับการเป็นเจ้าภาพ “จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569” โดยอนุมัติกรอบวงเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน1,162.27 ล้านบาท และมอบหมายให้ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อดำเนินการเตรียมการเป็นเจ้าภาพต่อไป
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การอนุมัติงบประมาณดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมครอบคลุม สถานที่จัดการประชุมสถานที่ลงทะเบียน จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กำหนดการตรวจสอบความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งจะตรวจสอบในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2569 เพื่อให้สามารถใช้จัดการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 นี้
การเป็นเจ้าภาพจากการประชุมดังกล่าว จะเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมระหว่างประเทศ เป็นเวทีสำคัญในการแสดงแนวคิดและพรรคการนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของไทยในประชาคมโลก และ เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือและเรียนรู้วิทยาการ ในประเด็นต่าง ๆ จากประเทศสมาชิก
“การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 นี้ ถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ “สร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก” และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศองค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐาสนะผู้ว่าการธนาคารโลกจากประเทศสมาชิก จำนวน 189 ประเทศ และ ผู้ว่าการธนาคารกลางในฐานะผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิก จำนวน 191 ประเทศ คาดจะมีผู้เข้าร่วม การประชุมประจำปีฯ จากทั่วโลกประมาณ 15,000 คน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ