นายกฯ สั่งเข้มเฟกนิวส์! กำชับทุกกระทรวงตั้งโฆษกประสานข้อมูลรัฐ ประชุม ครม.สัญจร 8-9 มิ.ย.

โฆษกรัฐบาล เผย “อนุทิน” สั่งคุมเข้มเฟกนิวส์! กำชับทุกกระทรวงตั้งโฆษกประสานข้อมูลรัฐบาล ลั่นต้องสื่อสารข้อมูล “ครบถ้วน-จริง-รวดเร็ว” เตรียมประชุม ครม.สัญจร 8-9 มิถุนายนนี้
วันนี้ (28 เม.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำการทำงานของทีมโฆษกรัฐบาล โดยขอให้สื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริง รวดเร็ว เพราะสภาพปัจจุบันมีข่าวสารที่แชร์ในโลกโซเชียลจำนวนมาก และหลายกรณีพบว่าเป็นข้อมูลที่ผิด บิดเบือน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งหมด ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการจากกระทรวงต่างๆ จึงกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวง พร้อมแจ้งรายชื่อมายังสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกระทรวงและโฆษกรัฐบาลสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความกระจ่างจากสังคม ทำให้สังคมรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
นายกรัฐมนตรี ยังแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ด้วย