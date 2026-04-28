ปชน.ปิดห้องโหวต 9 ปธ.กมธ. “ไอซ์” ขอติดตามงบฯ “อ.ต้น” พัฒนา ศก. เผยไทยภักดีร่วมยื่นสอบ ป.ป.ช.

พรรคส้ม ปิดห้องโหวต ปธ.กมธ. 9 คณะ จับตา “ไอซ์ รักชนก” ลงชิง กมธ.ติดตามงบฯ ด้าน “อ.ต้น“” กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ขณะ “ไอติม” แจ้ง ไทยภักดีตอบรับล้มหัวจมท้ายพรรคส้ม ยื่นคำร้องสอบ ป.ป.ช.
วันนี้ (28 เม.ย.) ที่พรรคประชาชน จัดการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการประชุมสภา โดยมีวาระสำคัญเป็นการโหวตเลือกตำแหน่ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคประชาชนได้โควตาทั้งหมด 9 คณะ ซึ่งจะมีการลงมติแบบลับ โดยมีคณะกรรมาธิการที่น่าสนใจ เช่น นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่คาดว่า น่าจะลงชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ยังมี นางสาวรักชนก ศรีนอก ที่จะลงชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นต้น
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะตัวแทนพรรค ที่ประชุมร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แจ้งผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านให้กับสมาชิกได้รับทราบ ว่า ในกรณีที่มีการรวบรวมรายชื่อ สมาชิกรัฐสภา 1 ใน 5 เพื่อยื่นต่อประธานสภาผ่านไปยัง ประธานศาลฎีกา ให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใ นคดีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซุกหุ้น ขณะนี้พรรคประชาชนมีจำนวน 119 คน ต้องหาเพิ่มอีก 21 คน ซึ่งในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคเสรีรวมไทย ได้นำข้อหารือกลับไปประชุมกับพรรคก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบ ส่วนพรรคไทยภักดีตอบตกลงทันที นอกจากนี้ ยังมี สว. ที่ประสงค์จะร่วมลงชื่ออีกประมาณ 10 กว่าคน ดังนั้น คาดว่ารายชื่อน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และจะตั้งคณะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมเข้าชื่อด้วย เพื่อเตรียมยกร่างคำร้องดังกล่าว และคาดว่า น่าจะยื่นต่อประธานสภาได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม