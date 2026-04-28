กธ.จ่อรื้อใหญ่ กก.บห.หลัง สส.ทวีคูณ 3 เท่า โยนชุดใหม่เคาะชิงผู้ว่าฯ กทม.-สก. รอถกฝ่ายค้านชงสอบ ป.ป.ช.

“อรรถกร” ยืนยัน กธ.เตรียมรื้อใหญ่ กก.บห.พรรค หลัง สส.ทวีคูณ 3 เท่า-รอหารือ กก.บห.พรรค ร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อ ปธ.สภาส่งศาล สอบ ป.ป.ช. - โยน กก.บห.ชุดใหม่เคาะชิงผู้ว่าฯ กทม.- สก.
วันนี้ (28 เม.ย.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรค กล่าวก่อนการประชุมสามัญประจำปีพรรคกล้าธรรม ว่า การประชุมในวันนี้ (28 เม.ย.) จะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมด หลังจากที่พรรคมี สส.จำนวนมากขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในแต่ละภาค โดยจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่ และเติมบุคลากรที่จะมาช่วยงานในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย 4-5 ภาค เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายพรรค ตามที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อของพรรค ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ประกาศไว้ในช่วงการหาเสียง และคาดว่า กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จะมีไม่น้อยกว่า 20 คน โดยจะนำบุคคลที่มีความพร้อม และมีใจอยากร่วมทำงานกับพรรคฯ มาร่วมคณะกรรมการ โดยไม่แยกว่า เป็น สส. หรืออดีต สส.
นายอรรถกร ยังกล่าวถึงการทำงานของพรรคกล้าธรรม ในฐานะฝ่ายค้าน ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ส่วนตัว ได้มีการเปิดอกพูดคุยกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมวิปฝ่ายค้านอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้ยืนยันถึงแนวทางการทำงานของพรรคกล้าธรรม ที่จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา หากสิ่งใดที่เห็นไม่ตรงกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็จะมีการแจ้งให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ที่พรรคจะไม่เห็นด้วย โดยได้รับการตอบรับอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยดีตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า การทำงานระหว่างพรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชนไม่มีปัญหา รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ต้องลำบากใจ หรือมาคาดเดาการทำงานของพรรคกล้าธรรม และตนเองก็จะทำหน้าที่ ตามที่ให้คำสัญญาไว้
ส่วนการหารือร่วมกับพรรคประชาชน ในการเข้าชื่อ สส.ฝ่ายค้าน เพื่อเสนอประธานรัฐสภา ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อขอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ในกรณีการยกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น นายอรรถกร เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว ซึ่งแต่ละพรรคได้แสดงจุดยืนของตน แต่พรรคกล้าธรรม ได้ขอนำมาหารือกันกับกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคก่อน ภายใน 1-2 วันนี้ เนื่องจากมีความสำคัญ และพรรคประชาชน ก็รับฟัง และยินดีกับการทำงานในลักษณะนี้ ซึ่งดีกว่าให้ตนเองไปรับปากและเปลี่ยนภายหลัง ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันลำบาก
นายอรรถกร ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ และสมาชิกสภากรุงเทพฯ หรือ สก. โดยระบุว่า ขอให้รอการพูดคุยของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก่อน และเชื่อว่า จะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ ซึ่งตนยังไม่สามารถตอบแทนได้ และต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งหากจะส่งผู้สมัคร ก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด แต่หากไม่ส่งก็จะต้องมีเหตุผลชี้แจงสังคมได้
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ มี สก.ที่สนใจมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมนั้น นายอรรถกร ย้ำว่า ต้องดูความเหมาะสมทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้สมัคร และผู้บริหารพรรคชุดใหม่