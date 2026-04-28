ครม.เห็นชอบ อ.ส.ค.กู้เงิน 600 ล้าน ซื้อน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรโคนม

ครม.ไฟเขียว อ.ส.ค กู้เงิน 600 ลบ. ดอกเบี้ย 0% รับซื้อน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรโคนม ในเขตพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.
วันนี้ (28 เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. เห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 600 ล้านบาท
2. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ อ.ส.ค. กู้ยืมเพื่อนำไปดำเนินโครงการรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อการเกษตร ระยะที่ 2 วงเงิน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 โดยกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 7 ปี (พ.ศ. 2568-2575)
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของ อ.ส.ค. และใช้เป็น “เงินหมุนเวียน” ในการรวบรวมและรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (สระบุรี) ภาคใต้ (ประจวบคีรีขันธ์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) และภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย) ครอบคลุม 44 สหกรณ์ สมาชิกเกษตรกรรวม 5,110 ราย
ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 หลังจากในปี 2568 อ.ส.ค. ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ยอดขายผลิตภัณฑ์นมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์ ที่ลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและนมผงเหลือร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันไปใช้นมผงทดแทนน้ำนมดิบในประเทศ ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ตามโครงการระยะที่ 1 โดยรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มเติม สำหรับเกษตรที่ไม่มีแหล่งจำหน่าย แต่ยังสามารถแก้ขปัญหาในภาพรวมได้
“สำหรับโครงการระยะที่ 2 ตั้งเป้ารับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมในเครือ อ.ส.ค. ปริมาณ 26,375,000 กิโลกรัมต่อ 1 รอบการผลิต โดยเกษตรกรในโครงการสามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ปีละ 3 รอบการผลิต รวม 79,125,000 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี (พ.ศ. 2569-2575)” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ