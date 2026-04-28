“ไอติม” จี้พาณิชย์แจงดรามาทุเรียน หวั่นลูกละ 100 กดราคาหน้าสวน กระทบรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ

“พริษฐ์” จี้พาณิชย์แจงดรามาทุเรียนไลฟ์สด สับข้อมูลเกรดสินค้าสวนทางอินฟลูฯ หวั่นตั้งราคาลูกละ 100 บาท กดราคาหน้าสวน กระทบรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ เรียกร้อง “ศุภจี” เข้าสภา ชี้แจง พร้อมจับตายกระดับตรวจสอบ หากคำตอบยังคลุมเครือ
วันนี้ (28 เม.ย.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ ว่า จะเป็นไปตามวาระปกติ โดยประเด็นสำคัญในวันพุธที่ 29 เม.ย. คือ การพิจารณาญัตติเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอย่างมากในขณะนี้ คือ กรณีการไลฟ์สดจำหน่ายทุเรียนของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งคาดว่า จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันเดียวกัน โดยตนขอสะท้อนความกังวลของชาวสวนทุเรียน ว่า การกำหนดราคาที่ระดับลูกละ 100 บาท อาจเป็นการส่งสัญญาณกดดันให้ราคาหน้าสวนลดลง กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจำนวนมาก
นายพริษฐ์ ตั้งข้อสังเกตว่า คำชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์ยังมีความคลาดเคลื่อน โดยก่อนหน้านี้ ระบุว่า ทุเรียนที่นำมาจำหน่ายเป็นเกรดรอง ไม่ใช่เกรดเอ แต่จากการตรวจสอบการไลฟ์โปรโมตพบว่ามีการใช้คำว่า “เกรดพรีเมียม” หรือ “เนื้อเอ” อีกทั้งลักษณะของสินค้าในคลิปก็ดูเป็นทุเรียนเกรดคุณภาพสูง
“หากพูดตามตรง คงมีใครสักคนไม่พูดความจริง กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า เป็นเกรดรอง แต่ฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ ระบุว่า เป็นเกรดพรีเมียม จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าใครพูดจริง” นายพริษฐ์ กล่าว พร้อมตั้งคำถามเพิ่มเติมถึงคำชี้แจงล่าสุดที่ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าในไลฟ์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
นายพริษฐ์ ยังเรียกร้องให้นางศุภจีจัดสรรเวลามาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วย เนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นโอกาสในการคลายข้อกังวลของเกษตรกร โดยตามรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีสามารถเข้าชี้แจงต่อสภาได้
สำหรับการยกระดับเป็นกระทู้ถามสดนั้น นายพริษฐ์ ระบุว่า ยังต้องรอดูสถานการณ์ โดยในวันพฤหัสบดีจะมีกระทู้ถามสดจากฝ่ายรัฐบาล 1 กระทู้ พรรคประชาชน 1 กระทู้ และพรรคกล้าธรรม 1 กระทู้ ซึ่งต้องแจ้งหัวข้อในวันประชุม ทั้งนี้ประเด็นทุเรียนถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านต้องการคำตอบจากรัฐบาล
ส่วนกรณีการใช้กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ในการแก้ปัญหาราคาพืชผล นายพริษฐ์ มองว่า ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีข้อกังวลหลัก 2 ประเด็น คือ เรื่องราคา และแนวทางแก้ปัญหาที่ต้องตรงจุด พร้อมย้ำว่า ปัญหาพืชผลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ไม่ควรใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด
“สิ่งที่ชาวสวนทุเรียนต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องต้นทุน โดยเฉพาะปุ๋ยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน จึงไม่ควรมองว่ามาตรการเดียวใช้ได้กับทุกพืชผล” นายพริษฐ์ กล่าว